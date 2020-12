GALÉRIA: Döntetlennel zárta az őszi szezont a DAC

Véget ért a találkozó. A DAC nem tudta legyőzni otthonában a Ružomberokot, de Ramirez találatával így is egy pontot elhoznak Kalmárék. Végeredmény: Ružomberok-DAC 1:1

68. Cserél a hazai edző is, Ján Haspra. A duneszerdahelyi származású Almási László is játékba áll a hazai oldalon. Vele együtt Kmeť is érkezik.