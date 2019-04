GALÉRIA: A Mercedes győzött, a Ferrari leszerepelt Bakuban

A Ferrari „elajándékozta” a pole-t

Az Azeri Nagydíj szabadedzései alapján egyértelmű Ferrari-fölény mutatkozott Bakuban, azonban az olaszok számára egyáltalán nem úgy alakult az időmérő edzés, ahogyan várták.

A kaotikusra sikerült kvalifikáció első szakaszában először Robert Kubica ütközött falnak, majd a második etapban Charles Leclerc ugyanott törte össze a Ferrarit. A monacói pilóta nagy esélyese volt az időmérőnek, így nagyon kritikus volt önmagával szemben szombat délután, hiszen ő maga is úgy gondolta, hogy megszerezhette volna az első rajtkockát.

A maranellói istálló így csak Sebastian Vettelre támaszkodhatott az időmérő harmadik szakaszában, azonban a piros zászlós megszakítások miatt elhúzódott az edzés, a pálya hűlni kezdett, ez pedig a Mercedes-versenyzők kezére játszott: meg is szerezték az első rajtsort Valtteri Bottas-Lewis Hamilton sorrendben. Vettel mögöttük csak a 3. helyről kezdhette meg a futamot, csapattársa, Leclerc pedig a 8. pozícióból indulhatott.

Leclerc harca

A mezőny elkerülte a várt káoszt a rajtnál, és nagyobb incidens nélkül kezdődött a bakui futam. Charles Leclercnek a közepes abroncsokkal rajtolva nehezebb dolga volt, így két pozíciót is veszített a startnál. Ezt követően azonban remek felzárkózást mutatott be, és sokáig a Mercedesek előtt, az első helyen is haladt. Abroncsai azonban fogyni kezdtek, így a bokszkiállását követően a 6. helyre ért vissza – innen már csak egyetlen pozíciót tudott javítani a kockás zászlóig.

A verseny első, következményekkel járó incidense Daniel Ricciardo és Daniil Kvyat között történt, ami csak kicsúszásként indult, azonban az ausztrál pilóta nekitolatott a Toro Rossónak – majd kénytelen volt a bokszba hajtani, és ki is állt a versenyből. Néhány körrel később ugyanez történt Kvyattal is, számára is véget ért a nagydíj, emiatt virtuális biztonsági autó lépett érvénybe, vagyis mindenkinek ugyanannyira kellett visszafognia a tempót a pályán.

Ennek lett nagy vesztese Leclerc, aki időt veszített az eset miatt, és 29 másodperccel maradt le az előtte lévő Verstappentől. 3 körrel a verseny vége előtt a Ferrari újra a bokszba hívta a fiatal pilótát, hogy friss gumikon autózva esélyük legyen a leggyorsabb körre – Leclerc teljesítette is a feladatot, így bezsebelte az ezért járó plusz egy pontot.

Kettős Mercedes-győzelem

Miután a Ferrari nem tudott úgy játszani a stratégiával, hogy az Leclerc előnyére váljon, sem ő, sem Vettel nem tudott beleszólni a Mercedesek első helyért folytatott csatájába. A köztük lévő küzdelem az utolsó körökre vált izgalmassá, és ugyan a csapat engedte nekik, hogy szabadon harcoljanak, Bottas megőrizte első helyét, és átvette az elsőséget a világbajnoki tabellán is.

Végeredmény, Azerbajdzsáni Nagydíj, Baku (51 kör, 306,1 km, a pontszerzők):

--------------------------------------------------------------------------

1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:31.52.492 óra

2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1.524 másodperc hátrány

3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 11.739 mp h.

4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 17.493 mp h.

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:09.107 perc h.

6. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 1:16.416 p h.

7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 1:23.826 p h.

8. Lando Norris (brit, McLaren) 1:40.268 p h.

9. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 1:43.816 p h.

10. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1 kör hátrány

leggyorsabb kör: Leclerc, 1:43.009 perc, 50. kör

pole pozíció: Bottas



A vb-pontversenyek állása 4 futam után (még 17 van hátra):

----------------------------------------------------------

pilóták:

1. Bottas 87 pont

2. Hamilton 86

3. Vettel 52

4. Verstappen 51

5. Leclerc 47

6. Pérez 13

7. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 13

8. Räikkönen 13

9. Norris 12

10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 8

11. Nico Hülkenberg (német, Renault) 6

12. Sainz Jr. 6

13. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) 6

14. Stroll 4

15. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 3

16. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1

csapatok:

1. Mercedes 173

2. Ferrari 99

3. Red Bull 64

4. McLaren 18

5. Racing Point 17

6. Alfa Romeo 13

7. Renault 12

8. Haas 8

9. Toro Rosso 4