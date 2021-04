GALÉRIA: 2:0-s hazai sikerrel tért vissza a győztes útra a DAC

A mérkőzés egy tetszetős trencséni akcióval indult, ezután nyolc percnyi eseménytelen mezőnyjáték következett. A 8. percben a vendégek palásti védője, Križan Richárd adta el a labdát, a labda Ramírezhez került, aki gyönyörű gólt tekert Kukučka kapujába – 1:0, ez egy újabb hónap gólja-díjra esélyes találat volt. A bekapott gól után kezdeményezőbbé váltak a trencséniek, de a 21. percben ismét a hazaiak találtak be: Andrija Balic bal oldali szabadrúgása mesterien találta meg Divkovicot – 2:0. A második gól után a dunaszerdahelyiek már nem adták át a területeket, magabiztosan járattak a labdát és ellenfelük fölé nőttek az egész első játékrészben. A 41. percben már osztálykülönbséggel vezethetett volna a DAC, de Andzouana jó helyzetben a kapu mellé gurított. A trencséniek messze nem voltak olyan veszélyesek, mint a szezon eddig két egymás elleni meccsén.

A második félidőben nem változott különösebben a játék képe, a DAC diktálta a tempót, és az 54. percben Beszkorovajnij révén megszerethette volna a harmadik gólt is, de két perccel később egy szöglet után a vendégek is veszélyeztetni tudtak. Úgy tűnt azonban, a trencséniek játékában nincs ott az átütőerő, a dunaszerdahelyiek fegyelmezettek voltak a védelemben. Az, hogy a DAC láthatóan elégedett volt a kétgólos előnnyel, míg a vendégek nem tudtak semmit sem kitalálni, nem tett jót a mérkőzés színvonalának. Az iram jelentősen alábbhagyott még a nem különösebben izgalmas első félidőhöz viszonyítva is. Az egyre laposabb meccset a 73. percben Divkovic próbálta felrázni egy lövéssel, de a mérkőzés továbbra is lassan csordogált. A 81. percben egy szabadrúgás után Corryn visszahozhatta volna a meccsbe a trencsénieket, de közelről csak Jedličkába lőtte a labdát. A túloldalon az utolsó percekre felélénkült a DAC: a csereként beállt Taiwo maga vezethette a kapusra a labdát, de ziccert hibázott. Egy perccel később Divkovic járt nagyon közel a harmadik hazai gólhoz, majd ismét Taiwo gurított centikkel a kapu mellé. Végül maradt a 2:0, a DAC magabiztosan győzött, így valamelyest feledtette a szerdai kupabúcsút.

DAC–AS Trenčín 2:0 (2:0) Góllövő: Ramírez (8.), Divkovic (21.) Sárga lap: Kadák, Križan DAC: Jedlička–Sommer, Kružliak, Beszkorovajnij, Davis–Schäfer, Balic (90. Njie)–Divkovic (90. Moumou), Nebyla (79. Christie-Davies), Andzouana (72. Taiwo)–Ramírez (90. Nicolaescu). Trenčín: Kukučka–Yem (84. Ligeon), Silva, Križan, Pirinen–Zubairu, Kadák (64. Lavrinčík), El Mahdioui–Ghali (46. Tučný), Catakovic (64. Letenay), Corryn