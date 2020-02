Forma–1-es modellmustra

A két barcelonai teszt után március 15-én rajtol a világbajnokság.

Az F1-ben hat éve rendíthetetlenül trónoló istálló nagyon előzékeny volt az autóbemutatók első hetében, a Ferrarit és a Red Bullt is maga elé engedte – hogy aztán a médiafigyelem csak rájuk összpontosuljon a kiválasztott napon. A W11-es javult motorerőben és aerodinamikában, a szárnya viszont továbbra is jelentősen eltér a Ferrariétól. Az új szponzor bepirosította a légbeömlőt és a szárnyak véglapjait, Hamilton lila sisakfestése azonban „szabad választás” volt. Hogy színesebbé szeretnék tenni a Daimler búcsúévét, amiről a paddockban suttognak…?

Ferrari SF 1000

A grandiózus színházi bemutatóhoz illően a Scuderia új modellje megjelölésében is nagyot ugrott a tavalyi 90-eshez képest. Az olaszok ugyanis idén futják majd az 1000. nagydíjukat, a kínai verseny bizonytalan sorsától függően Kanadában vagy Franciaországban. A még mélyebb vörös szín optikailag is azt sugallja, amit a mérnökök komoly munkával elértek: a korábbi tapadáshiányt kiküszöbölendő nagyobb leszorítóerőt. Azaz most már a kanyarokban is gyorsabb lesz a házon belüli csatára engedélyt kapott Vettel–Leclerc páros.