Feröeri ellenfelet kapott a Fradi, luxemburgit a Slovan

Az UEFA szokás szerint kisebb kalapokba osztotta a sorsolandó csapatokat, így az már kedd reggel biztos volt, hogy a Ferencváros a svéd, a koszovói, a macedón és a feröeri bajnok, valamint az előselejtező győztese közül kap majd ellenfelet. Utóbbiban az andorrai, az izlandi, a montenegrói és a San Marinó-i pontvadászatok győztesei mérkőznek egymással. Végül a kiemelt csapatok közül a magyar bajnokot húzták ki utoljára az első kalap sorsolásánál, ellenfele pedig a KÍ Klaksvík, vagyis a feröeri aranyérmes lett. A zöld-fehérek idegenben kezdik a párharcot.

A tavaszi–őszi rendszerű bajnokságban 2022-ben veretlenül lett bajnok a KÍ, 27 mérkőzésen csupán két döntetlent játszottak, a többi találkozójukat megnyerték. A jelenleg futó idényben is az élen áll a kék-fehér csapat, eddig mind a 14 bajnokijuk után győztesként hagyták el a pályát. A félprofi klaksvíki klubot 1904-ben alapították és eddig 16-szoros feröeri bajnoknak és 4-szeres kupagyőztesnek mondhatják magukat. A csapat két legértékesebb játékosa a feröeri válogatott középpályás Hallur Hansson, valamint a dán–brazil balhátvéd Patrick Da Silva. Kettejük összértékét a Transfermarkt 600 ezer euróra becsüli, ez pont annyi, mint az FTC 18 éves játékosának, Lisztes Krisztiánnak az értéke.

„Most az a legfontosabb, hogy alaposan feltérképezzük a Klaksvíkot, mely hazája egyik meghatározó csapata. Ott javában zajlik a bajnokság, 14 meccs után hibátlanul állnak az élen. Egyértelműen komolyan vesszük a párharcot, hiszen a célunk az, hogy bejussunk a következő körbe, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy mindenki maximálisan odategye magát. Innentől már tudjuk, kit kell legyőznünk” – nyilatkozta a klub honlapján a Ferencváros sportigazgatója, Hajnal Tamás, aki szerint a legfontosabb, hogy minden játékosuk a tudása legjavát hozza ki magából már az első ellenfél ellen is. Sztanyiszlav Csercsecsov is hasonlóan gondolkodik és a felkészülés fontosságát emelte ki. „Mint ilyenkor mindig, most fel kell térképeznünk az ellenfelünket, meg kell szerveznünk az utazásunkat. A tavalyi selejtezősorozat sem volt könnyű ebből a szempontból, elég a kazah és az azeri utakra gondolni. Nem mondhatjuk, hogy nem számít, ki az ellenfél, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a saját módszereinket határozzuk meg, hogy eldöntsük, mikre helyezzük a hangsúlyt, pontos tervezésre van szükség” – reagált az FTC vezetőedzője.

A KÍ Klaksvík korábban négy meccsen lépett pályára magyar csapat ellen. Mindannyiszor az Újpest volt az ellenfelük az UEFA-kupa selejtezőjében. A Fradi legnagyobb riválisa 1997-ben 6:0-ra és 3:2-re nyert, 2002-ben pedig egy 2:2-es döntetlen és egy 1:0-ás lila-fehér siker született.

A Slovan Bratislava szintén kiemeltként várta a húzást, és a második kalapba kapott besorolást. Így akár még a lengyel bajnokot is megkaphatták volna Vladimír Weiss tanítványai, de végül őket, a lett, az északír és a gibraltári címvédőt is elkerülték és a luxemburgi Swift Hesper ellen hazai pályán kezdik meg az európai szereplésüket.

A dél-luxemburgi Hesperange-ban található klub az előző szezont 24 győzelemmel, 5 döntetlennel és 1 vereséggel, 77 pontot gyűjtve nyerte meg, 7 ponttal megelőzve a második helyezett Niedercorn csapatát. Az 1916-ban alapított klubnak ez volt az első sikerere a bajnokságban, a kupát egyszer, még az 1989/1990-es idényben nyerték meg. A Swift legértékesebb játékosa a Transfermarkt szerint a francia balszélső, Rayan Philippe, aki öt mérkőzésen a francia élvonalban is pályára lépett a Dijon színeiben. Az ő értéke (400 ezer euró) valamivel több, mint a Slovan sokat potyázó kapusáé, Adrián Chované.

A kvalifikáció első körének hivatalos játéknapjai július 11-12. és július 18-19., a mérkőzésen pontos időpontjairól később születik döntés.