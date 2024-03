Felvidéki debütáló a magyar válogatottban – Mocsi Attila álma valóra vált

Magyarország–Koszovó, 88. perc, Mocsi Attila pályára lép. Mi minden futott át az agyán?

Először is nagyon boldog vagyok. Fél éve mindig itt vagyok a válogatott keretében, nagyon vártam már ezt a pillanatot és nagyon sokat dolgoztam érte, szerencsére most eljött. A klubcsapataimban is átéltem már sok különleges pillanatot, gondolok itt például arra, amikor egy nappal a Rizesporba való igazolásom után már debütáltam a Trabzonspor elleni rangadón. De az, amit itt ma átéltem, teljesen különbözik ezektől. Nagyon örülök.

Nagyon sok meccset nézett végig a cserepadról a válogatottban. Érez valamiféle megkönnyebbülést is, hogy végre pályára léphetett?

Inkább csak azt érzem, hogy nagyon vártam már ezt a napot. Most azon leszek, hogy keményen dolgozzak tovább, hogy minél több alkalommal és minél több játékpercet kapjak a bizonyításra. Legközelebb is mindenképp itt szeretnék lenni.

Közel az Európa-bajnokság, most már csak azok kapnak lehetőséget Rossitól, akikre számít is. A debütálás időzítése tulajdonképpen nagyon is jó, nem igaz?

Nyilván így van, de azzal is tisztában vagyok, hogy a következő két hónapban rengeteget kell dolgoznom, hogy a szövetségi kapitány beválogasson a júniusi keretbe. Ha ott tudnék lenni az Eb-n, az óriási dolog lenne....

A család, a barátok és a csapattagok már gratuláltak?

Igen, nagyon sokan gratuláltak. Külön öröm számomra, hogy a szüleim élőben tekintették meg a meccset, így saját szemükkel láthatták a debütálást. A csapatban is gratulált mindenki, de anno már az első behívásomkor is nagy szerettel fogadtak a srácok. Mindig nagyon jól érzem magam itt, barátságos a közeg.

Ami a klubját illeti, az utóbbi három mérkőzésen csak pár percet játszott összesen a Rizesporban. Emiatt nem aggódik?

Volt egy sérülésem három héttel ezelőtt, ami miatt kikerültem a kezdőből, aztán pedig a csapat győzni tudott, szóval a vezetőedzőnek nem volt oka változtatni. Nem hiszem, hogy emiatt aggódnom kéne. Érzem, hogy ugyanúgy számítanak rám a továbbiakban, nagyon szeretnek odakint és én szintén nagyon szeretek ott lenni.