A 18 éves Jakob Ingebrigtsen, aki a tavalyi szabadtéri Eb-n 1500 és 5000 méteren is diadalmaskodott, ezúttal is aranyérmet szerzett, míg 28 éves bátyja, Henrik Borkja Ingebrigtsen csak célfotóval maradt le az ezüstről. Férfi 400-on is norvég siker, férfi rúdugrásban pedig kettős lengyel győzelem született.

A nőknél 400 méteren a svájci Léa Sprunger 51.61 másodperccel, a világ idei legjobbjával lett első.

A női 60 métert meglepetésre a 21 éves lengyel Ewa Swoboda nyerte, míg a férfiaknál a szlovák Jan Volko bizonyult a leggyorsabbnak.