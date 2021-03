F1-tesztnapok: Verstappen az élen, a végén villantott a Ferrari

A teszt előtt sok pletykát lehetett hallani, például azt, hogy a Ferrari ismét visszatér az élmezőnybe, vagy hogy a Mercedes idei konstrukciója nem úgy sikerült, ahogy azt a németek tervezték. A három nap után kijelenthető, hogy a Mercedes idei autója valóban nehezebben vezethető, mint az előző években. A tempó megvan benne, de az egyensúly még nem az igazi, erre Bottas és Hamilton is többször panaszkodott, voltak forgások és Hamilton egyszer kavicságyba is dobta az autót. Attól nem kell tartanunk, hogy a németek elaludnának, valószínűleg meg fogják találni erre a megoldást. Ami azonban ennél aggasztóbb lehet számukra, azok a megbízhatósági gondok, hiszen többször is váltóproblémával küzdöttek, pont úgy, mint ahogy az Aston Martin is, bár a két csapat szerint nem ugyanaz volt a probléma.



A teszt legjobb idejét Max Verstappen futotta a Red Bull-lal vasárnap. Új csapattársa, Sergio Pérez még mindig csak ismerkedett a kocsival, és elmondása szerint még sokat kell tanulnia, de úgy érzi, fel tud nőni a feladathoz. Ami nagyobb meglepetés volt, az Juki Cunoda az Alpha Taurival, aki a teszthét második legjobb idejét tudta megfutni. A Honda-rajongók dörzsölhetik a tenyerüket, úgy tűnik, működnek az előrehozott fejlesztések, hiszen a Honda a 2022-re tervezett motorját hozta már.



Az utolsó nap Carlos Sainz is villantott a Ferrarival, és a harmadik helyen zárta a tesztet. Az olaszok végig bizakodtak, annak ellenére is, hogy a Ferrari és a Haas is (a Mercedeshez hasonlóan) instabil volt az első két napon, végig küzdöttek a tapadással és a kiszámíthatatlanul viselkedő autóval, de az adatokból arra lehet következtetni, hogy a tavalyi gödörből sikerült valamennyire kimásznia a Ferrarinak. A Haasról ez már nem mondható el, nagyon úgy tűnik, hogy még az Alfa Romeo is több lépéssel előttük jár, ráadásul a két tapasztalatlan, újonc versenyző sem segít ezen.



A legtöbb kört egyébként az Alfa Romeo és az Alpha Tauri teljesítette 422 körrel, mögöttük a Ferrari végzett 404-gyel. (A további sorrend: Alpine 396, Haas 394, Williams 373, Red Bull 369, McLaren 327, Aston Martin 314, Mercedes 304).

Hencze Erik