Ezüstérmesek lettek Sántáék a Szlovák Kupában (FOTÓK)

Szuperdöntőként hirdette meg a szlovák szövetség a röplabda Szlovák Kupa döntőjét Nyitrán, és kellemes meglepetésként valóban olyan hangulat uralkodott a sportcsarnokban – legalábbis a férfiak fináléján –, amilyet egy ilyen sorozat megérdemel. Nagyon komoly dobszekcióval ellátott, kerepelőkkel felszerelkezett lelátók előtt zajlott a háromnegyed házas meccs, amelyen eltartott egy kis ideig, míg fel lehetett mérni, ki húz a pozsonyiak és ki a komáromiak felé. A vegyes szurkolósereg nagyobb részét a VKP-drukkerei tették ki, akik (nem utolsósorban identifikálásukat is megkönnyítendő) alkalomadtán Blok feliratú A4-es lapokat emeltek maguk elé. Ettől függetlenül a lehető legszorosabban alakult az első szett a két nagy rivális közt. A komáromiak épp a legvégén adták át a vezetést a pozsonyiaknak, akik éltek is a második szettlabdával (23:25).

A történtek némileg megfogták az Ogurčák nélkül, de a friss igazolás Pavelkával és Porubskýval felálló komáromiakat, akik azonban 1:5 után 6:6-ra visszajöttek a második játszmában. Sőt, onnantól sokáig náluk volt a jellemzően 1-2 pontos előny. A szett közepén Sánta Jánosék 17:14-ről 17:20-ra elengedték a VKP-t, hogy 20:20-nál minden újra kezdődhessen elölről. A végjátékban most a komáromiaknak jött ki jobban a lépés, és az ellenfélhez hasonlóan ők sem inogtak meg, kihasználták második szettlabdájukat (25:22).

A harmadik játszmában viszonylag gyorsan ötpontos előnyt alakítottak ki a pozsonyiak. Richard Vlkolinský, a komáromiak vezetőedzője időkéréssel és cserékkel is reagált, liberónak Pati Nagy Simon érkezett. A ritmust azonban így sem találták igazán a Duna-partiak, érdemi blokkjáték nélkül pedig nem volt esélyük felzárkózni. A szettlabda egy elnézett és senkitől sem zavartatva behulló laza VKP-szerva lett, mintegy szimbolizálva az egész játékrészt komáromi szemszögből – 19:25 (1:2).

Azaz Százvaiéknak következhetett a meccsben maradásért való küzdelem. Ez pedig ott folytatódott, ahol az előző szett befejeződött. A pozsonyiak blokkja áthatolhatatlan volt, 0:3-nál így jött is a komáromi időkérés. De ez sem változtatott azon, hogy a VKP játekosai erőtől és önbizalomtól duzzadtak, szinte önkívületben röplabdáztak, a komáromiak pedig láthatóan megtörtek. 2:8-nál, az újabb időkérés után sem volt benne a levegőben, hogy gyökeres fordulat állhatna be a meccsen.

Ilyesmi nem is történt, a pozsonyiak 25:12-vel húzták be a szettet, ezzel 3:1-re a kupagyőzelmet is, hétmeccsesre nyújtva veretlenségi szériájukat.

A komáromiak, hasonlóképp, mint tavaly, ismét ezüstérmesek lettek a sorozatban.