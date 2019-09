Először nyertek a DAC-os lányok a MOL Ligában

A dunaszerdahelyiek a 4. fordulóban a szintén újonc galgóciakat fogadták, és 33:26-ra győztek. „Reménykedtünk benne, hogy meglehet ez a meccs, mivel a galgóci csapat is most került fel, de persze nyáron ők is erősítettek. Örülök, hogy megszereztük az első győzelmünket, de még inkább annak, hogy összeállt a védekezés, sok gólt lőttünk indításból, és végre jó volt a játék” – mondta lapunknak Prikler Szilvia sportigazgató.

A meccs elején a vendégek vezettek egy-két góllal, de a 15. percben fordult a kocka. „A galgóciak nyáron hoztak egy jó beállóst és egy átlövőt, így egész héten arra készültünk, hogy semlegesítsük a beállósjátékot. Ez az első öt percben nem sikerült, kicsit bele kellett rázódnunk a meccsbe, negyedóra után viszont megindultunk, és már lehetett érezni, hogy meglesz ez a mérkőzés” – árulta el Prikler Szilvia, aki az előző szezonban edzőként irányította a csapatot, most pedig sportigazgatóként segíti a vezetőedző Xavi Mena munkáját.

A DAC legeredményesebb játékosa Straka Mária volt nyolc góllal, Bízik Boglárka hét, Monika Rajnohová 6 gólt lőtt.

A dunaszerdahelyiek az első három fordulóban kikaptak – otthon a cseh bajnok Mosttól 41:22-re, Prágában a Slaviától 40:28-ra, majd otthon a Písektől 27:35-re.

„A legjobbkor jött most ez a győzelem. Tavaly az I. ligában nem voltunk vereségekhez szokva, főleg nem otthon. Már nagyon kellett egy kis pozitív visszajelzés a lányoknak, hogy van értelme az edzéseknek. Az előző meccseken sok gólt kaptunk, pedig egész nyáron csak a védekezést gyakoroltuk. Örülünk, hogy végre 30 gól alatt tudtuk tartani az ellenfelet” – mutatott rá a sportigazgató.

A sárga-kékek legközelebb Zlínben lépnek pályára, Prikler Szilvia bizakodik, hogy onnan sem térnek haza üres kézzel a DAC-os lányok: „Csehországban sehol nem könnyű játszani, de a Zlín azon csapatok közé tartozik, amelyek ellen akármi lehet, nyílt mérkőzést várok.”