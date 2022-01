Elkezdte a téli felkészülést a DAC – egyelőre Kalmár, Hahn és Lamkel Zé nélkül

Megkezdte a félkészülést a tavaszi szezonra a DAC labdarúgócsapata. A keretben egyelőre nem találni új arcokat, de ez Joao Janeiro vezetőedző szerint január során még változhat. Az első közös edzést kihagyta a még mindig nem teljesen egészséges Kalmár Zsolt, valamint Didier Lamkel Zé is.

„Jó érzés visszatérni a munkához, tele vagyok pozitív energiával – mondta az újságíróknak Joao Janeiro, a DAC vezetőedzője. – Pontokat akarunk gyűjteni, ez a tervünk a tavaszi szezonra, de máshogy kell hozzáállnunk a mérkőzésekhez, mint eddig. Most már több játékrendszeren is dolgozni fogunk, szeretném jobban megismerni a csapatot, valamint szeretném, hogy a játékosok is jobban megismerjenek engem.ˮ

Nincsenek új arcok

A dunaszerdahelyiek első edzésén nem voltak új arcok, de a klub neveltje, Bögi Ferenc, aki az ősszel a somorjaiaknál szerepelt, csatlakozott a kerethez. Joao Janeiro elárulta, hogy Bögin kívül további két játékost is szemmel tartott az elmúlt időszakban: a somorjai Lukáš Leginust és az akadémista Mikuláš Demjanovičot, és nekik is lehet esélyük csatlakozni a csapathoz.

A DAC egyelőre nem igazolt új játékost a télen, a portugál tréner szerint ennek az az oka, hogy ilyenkor a piacon mindig nehezebb a klubok dolga. „Edzőként természetesen a legjobb elérhető játékosokra vágyik az ember, de a januári átigazolási időszak nem egyszerű. Nem mondanám, hogy ideges vagyok emiatt, hiszen tisztes számú játékossal rendelkezünk. Nem foglalkozom sokat a lehetséges átigazolásokkal, mindig inkább a következő edzésre és meccsre koncentrálok. Ha a piac lehetővé teszi, hogy feltöltsük a keretet, az jó. De ha nem, akkor ott vannak a meglévő játékosok. Többé-kevésbé minden pozícióra van két emberünkˮ – mondta Janeiro, aki Kalmár Zsoltról is nyilatkozott.

Kalmár Zsolt egyelőre egyénileg készül - Somogyi Tibor felvétele

Csapatkapitány nélkül

Kalmár Zsolt, a csapatkapitány március óta küzd sérüléssel. Az előzetes hírek arról szóltak, hogy január során visszatérhet a teljes értékű edzésmunkához, de a magyar válogatott irányító egyelőre nem áll készen. „Kalmár még nem készült fel arra, hogy velünk eddzen, nincs százszázalékos állapotban. De azt elmondhatom, hogy már sokkal jobban van.ˮ

Kalmár egyéni edzésmunkát fog végezni a következő pár hétben. Elárulta, ő maga mikorra tippeli a visszatérését. „Jól vagyok, a legutóbbi ellenőrzésen azt mondták, hogy minden rendben. Még fel kell építeni az izomzatomat, ami jelenleg nem elégséges ahhoz, hogy visszatérjek a pályára. Minden nap keményen dolgozok magamon, és úgy gondolom, hogy február elején újra teljes erőbedobással edzhetek.ˮ

A dunaszerdahelyiek csapatkapitányának ezután nyáron lejáró szerződéséről is szót ejtett. „Jelenleg nem tudok semmit se mondani, de a menedzseremmel beszélünk a dologról. Sokat kaptam a sérülésem alatt a klubtól, és szeretnék valamit visszaadniˮ. Arra a kérdésre, hogy mit szól a Slovan állítólagos érdeklődéséről, tömören felelt. „Csak a saját szituációmra és a DAC-ra koncentrálok.ˮ

Joao Janeiro hisz a jelenlegi keret képességeiben - Somogyi Tibor felvétele

Lamkel Zé és Schäfer

Az Antwerpentől egy évre kölcsönvett Didier Lamkel Zé egyelőre nem tért vissza Dunaszerdahelyre. Korábban a transfermarket.com mellett több belga lap is írt már a szélső esetleges távozásáról, és mi is úgy értesültünk, hogy a kameruni légiós nem tér vissza a DAC-hoz. „Momentán nem tudjuk, visszatér-e, de azt elmondhatjuk, hogy jelenleg egészségügyi okok miatt nincs itt a csapattal, és ez így lesz a következő tíz napban isˮ – fogalmazott Janeiro.

Schäfer András sem vett részt a csütörtöki gyakorláson, de a magyar válogatott középpályása igazoltan volt távol. A portugál vezetőedző elmondta, hogy Schäfert ő maga engedte el a tegnap este tartott budapesti Év sportolója gálára, de a mai nap folyamán már csatlakozik a csapathoz. „Ha lesz érdeklődés iránta, arra a DAC-nak büszkének kell lennie, de remélhetőleg velünk maradˮ – mondta Janeiro. Schäfer András iránt több klub is élénken érdeklődik, köztük leginkább a török Galatasaray. Világi Oszkár klubtulajdonos ugyanakkor közölte, hogy nem szeretne megválni a tehetséges játékostól, akinek piaci értékét a transfermarket.com 1,6 millió euróra becsüli.

Egyelőre nem teljes a keret - Somogyi Tibor felvétele

Hosszabbít a kapus?

Martin Jedlička, a DAC kapusa is az újságírók elé állt, akik a jövőjéről kezdték a cseh játékost, Jedlička szerződése ugyanis a nyáron lejár Dunaszerdahelyen. Ez azt jelenti, hogy amennyiben nem hosszabbít, úgy a klub csak akkor kaphat érte pénzt, ha még ebben a hónapban eladja. „Egyelőre nem történt tárgyalás a szerződéshosszabbításról, de még van egy kis időnk, aztán meglátjukˮ – mondta a hálóőr, aki iránt állítólag a kapusposzton nem túlságosan meggyőző Slovan is érdeklődik.

Sok hiányzó, egy távozó

Az első gyakorlásról az említett játékosokon kívül Brunetti, Vera, Njie, Krstovic és Balic is hiányzott, de ők a következő néhány nap során csatlakoznak a kerethez. Betegség miatt Hahn és Sharani is hiányzott az edzésről. A két panamai légiós, Davis és Blackman vb-selejtezőkre készül hazája válogatottjával, és várhatóan csak február elején csatlakozik a csapathoz.

A klubhonlap tájékoztatása szerint az őszi keretből egyetlen játékos kapott engedélyt a távozásra, a moldovai válogatott Ion Nicolaescu hamarosan aláír egy meg nem nevezett klubhoz.

A DAC első edzőmérkőzésére jövő szombaton kerül sor a II. ligás FC Petržalka ellen. A sárga-kékek egy héttel később a garamszentkeresztiekkel is megmérkőznek, majd törökországi összpontosításra utaznak, amely során a Topolyával, a Csukaricskivel és a Kubany Krasznodarral mérik össze erejüket.