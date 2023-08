Elhunyt társukért is versenyeznek a nagykaposiak

A Szlovák Sporthorgászszövetség nagykaposi alapszervezete szervezésében zajló sportesemény első napján (8.40–13.40) a résztvevők először a feederben foglalják el helyüket a Laborc folyó vajáni, mintegy 1 km-es, versenyzésre kijelölt szakaszán. Ebben a versenyszámban csak égyéniben hírdetnek győztest. Nagykaposi színekben éppen Magyar Zoltán volt az, aki utoljára vehette át a győztesnek járó serleget 2020-ban és 2021-ben.

A viadal második napján, vasárnap (9.00 – 12.00 és 14.20–17.00) az úszós verseny szerepel a programban, amelyen egyéniben és csapatversenyben is megmérkőznek a felek. A sorsolást már 6.30-kor megtartják.

Vernárszky Gyula, a csapat vezetője a szomorúság ellenére bízik a jó teljesítményben: „Zoli elvesztése egy nagy érvágás a csapat számára. Teljesítményével nagyban hozzájárult jó szereplésünkhöz az országos sporthorgászbajnokság legfelsőbb osztályában, majd egy fokkal lejjebb is. De a különböző honi és külföldi versenyekről is szállította a jó eredményeket. Ami a mostani seregszemlét illeti, mindannyian érezni fogjuk hiányát. Három főből álló csapatunk, Fleischer Bertalan, Petőcz Károly és Petőcz Tamás érte is küzd majd. A jelentkezők létszáma csak a verseny napján lesz végleges, egyéniben 15-20, csapatban 4-6 indulórs számítunk.”