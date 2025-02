EL: minimális előnyben a Fradi – helyszíni tudósítás a Groupama Arénából (FOTÓK)

Hogy az Alkmaarnál egy fokkal kevésbé veretes ellenfél, a korábbi meccskezdési időpont vagy a nagy hideg tette-e, nem tudni, de ezúttal nem voltak a Groupama Arénában annyian, mint az EL-főtábla utolsó mérkőzésén. Persze, nézőpont kérdése a dolog, mert rengeteg olyan stadion van, ahol összetennék a két kezüket, ha egy-egy találkozóra kilátogatna 17 ezer néző.

S ha már drukkerek és a két héttel ezelőtti derbi: míg a holland vandálok gyakorlatilag lebontották a vendégszektor mellékhelyiségeit és verekedésbe bonyolódtak a biztonságiakkal, addig a pilseniek (egy csoportja) senkit sem zavarva metrózott el a Néligetbe, ahol abszolút természetességgel mozogtak a ferencvárosiak között.

Ők is és a hazai B közép is óriási hangerővel fogadta a pályára vonuló csapatokat, majd megkezdődött a szünet nélküli éneklés és dobolás mindkét oldalon.

A Fradi mestere megkeverte lapjait, és kezdőként küldte pályára mindkét középcsatárár, Varga Barnabást és Saldanhát is, Traoré helyett pedig Romao kapott bizalmat. Változott a kapus személye is, de kényszerűségből: az utolsó pillanatban kikerült a keretből Dibusz Dénes, akinek a sérülése továbbra sem jött rendbe, helyette pedig Gróf Dávidot nevezte a stáb - a hidrogénszőke kapus pedig rögtön az alaptizenegyben találta magát (a változtatás annyira gyors volt, hogy a hivatalosan terjesztett csapatösszeállításokban még Varga Ádám szerepelt a poszton).

A Levadiakoszból csak néhány napja hazatért portásnak a félidő közepéig nem akadt dolga. A Ferencváros irányított, és ha nagy ziccere nem is volt, a mezőnyfölénye a 2š. percben góllá érett: egy beadás eljutott Abu Faniig, az izraeli játékos pedig egy kicsit tolva a labdán belőtte azt a hosszú sarokba nagyjából 12 méterről -- 1:0.

Mondhatnánk, ettől tartott a cseh szakmai stáb, legalábbis Marek Bakoš asszisztens őt és Vargát emelte ki a klubja honlapjának adott villáminterjúban, mint akikre különösen oda kell figyelniük. Maga Miroslav Koubek vezetőedző sem titkolózott, szerinte csapatának -- csakúgy, mint a zöld-fehéreknek -- jobban megy a támadás, semmint a védekezés.

A leginkább kontrákból próbálkozó Viktoria ritkán iramodott meg, akkor viszont látszott, az egész meccsen komoly koncentráció lesz szükséges a ferencvárosi bekkek részéről (akik immár megszokottan hárman maradtak a saját akcióikkor, de gyorsan ötösfalra bővültek a pilseniek támadásai során).

A fagypont körüli hőmérsékletet nyári koktélozásra való felhívással próbálta meg enyhíteni a vendéghad, "Sex, sex, sex on the beach”, skandálták ritmusosan. És jöttek is a forró pillanatok Gróf kapuja előtt, de vagy ő védett, vagy pedig a pilseniek kulcspassza volt pontatlan. A slusszpoén viszont Raul Gustavóé lehetett volna, de az FTC brazil védője kevéssel melléfejelte Abu Fani szögletét.