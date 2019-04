Egyre tovább gyűrűzik a szlovák kézilabdabotrány

Összefoglaltuk az egyre nagyobb hullámokat vető kézisbotrány eddigi történéseit.

A hetespárbaj

A Szlovák Kupa március közepi négyes döntője indította el a lavinát, pontosabban a finálé, amelyben a toronymagas favorit eperjesiek csak 26:26-os döntetlenre végeztek a vágbeszterceiekkel. Az első öt-öt hétméteres sem hozott döntést, így a versenykiírás szerint – a labdarúgásból is ismert módon – kettesével kellett volna folytatni a büntetőzést, amíg el nem dől a párbaj. A játékvezetők azonban tévesen újabb öt-öt hétméterest vezényeltek le, amiből a vágbeszterceiek jöttek ki győztesen.

A jegyzőkönyvezés

A szabályok szerint viszont már a sorrendben hetedik „széria” után ki kellett volna hirdetni a kupagyőztest, amikor előnybe kerültek az eperjesiek. A Tatran vezetői erre hivatkoztak óvásukban is – a Szlovák Kézilabda-szövetség (SZH) sporttechnikai bizottsága pedig az alapszabályzatra, amely szerint az eperjesiek csapatvezetőjének közvetlenül a meccs után kellett volna tiltakoznia a bíróknál. Mivel ez nem történt meg, így a játékvezetői jelentésbe sem került be ilyesmi, ami viszont alapfeltétele lett volna annak, hogy érdemben foglalkozhassanak a panasszal. Ráadásul a mérkőzés jegyzőkönyvét – mindenféle ellenvetés nélkül – a csapatvezetők is aláírták.

A bosszú

A Tatran tulajdonosa, Miroslav Chmeliar habitusához hűen nem hagyta annyiban a történteket. Kijelentette, a továbbiakban nem folyósítja játékosai fizetését abban az időszakban, amikor a válogatott rendelkezésére állnak, valamint az esetleg akkor összeszedett sérülésük miatti kiesés alatt sem. Emellett pedig megtiltotta, hogy a klub csarnokában bármilyen válogatott kézilabdameccset rendezzenek a szövetség égisze alatt – így a júniusi, Magyarország elleni Eb-selejtezőt is Vágsellyére viszi a szövetség Eperjesről.

A következmények

Az öt válogatott kézilabdázó nem is jelent meg a szlovák csapat hétfői gyülekezőjén, így a szövetségi kapitány Heine Ernst Jensennek nélkülöznie kell őket a mai és a vasárnapi, olaszok elleni két selejtezőn. A szövetség közleményében sajnálatosnak nevezte a Tatran lépését, hogy anyagilag kényszeríti játékosait a válogatottság lemondására.

„Ráadásul csak a klub szlovák kézilabdázóira érvényes ez, a cseh, horvát és szlovén játékosaik minden további nélkül szerepelhetnek címeres mezben” – vetik az egyesület szemére.

A háború folytatódik

„Igen, ez a lépésünk összefügg a kupadöntővel. Nem azt szeretnénk, hogy nekünk ítéljék a trófeát, csak hogy megoldódjon a helyzet. Komoly szituáció alakult ki, amely árt a szlovák kézilabda jó nevének. Paradox módon az SZH minket vádol ezzel. A sporttechnikai bizottság döntéséből azt lehet kiolvasni, hogy szerintük hibáztunk azzal, hogy nem jegyzőkönyveztettük a tévedést, és hogy mi sem ismertük a szabályokat. Ez elfogadhatatlan álláspont, senki nem várhatja el egy magáncégtől, mint amilyen a Tatran Prešov is, hogy tolerálja az ilyesmit, nem még, hogy annak az SZH-nak a kedvében járjon, amely semmiféle érdeklődést nem tanúsított a helyzet felelősségteljes rendezésére” – nyilatkozta Miroslav Benický, az eperjesiek főmenedzsere.

A klubelnök Chmeliar pedig azt is kilátásba helyezte, kártérítési perek sora is várható, mivel a játékosok a már biztosan elmaradó triplázás (bajnoki cím, kupagyőzelem, az első ötbe kerülés a SEHA-ligában) esetére kiírt 55 ezer eurós prémiumtól is elestek...