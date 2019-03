Egykori és jelenlegi DAC-játékos is van Hapal keretében

A DAC egykori támadója és jelenlegi hátvédje is szerepet kaphat a szlovák labdarúgó-válogatottban a magyarok elleni és a walesi Eb-selejtezőn jövő héten – derül ki Pavel Hapal szövetségi kapitány nevezéséből.

A 21-es keretben helyet kapott Pavol Šafranko, a Dundee United csatára is, aki Szlovákiában legutóbb éppen a DAC-ban játszott, ő helyettesítheti Adam Nemecet, aki a közelmúltban jelentette be visszavonulását a válogatottól Martin Škrtellel és Tomáš Hubočannal együtt.

Hapal elárulta, Nemec visszavonulási terveiről voltak korábbi információi, Hubočan döntése sem lepte meg, tekintve, hogy a hátvéd a Marseille-ben háromnegyed éve nem játszott tétmeccset, Škrtel búcsújára viszont nem számított. „Bár elkezdődtek a spekulációk, hogy miattam döntöttek így, el kell mondanom, hogy mindannyian jól megalapozott érvekkel támasztották alá döntésüket, amit én maximálisan elfogadok. Denis Vavro rendszeresen játszik Koppenhágában, így Škrtel helyettese megvan. Azon is sokat gondolkoztunk, ki helyettesíthetné Nemecet, erőcsatárt kerestünk, aki megállja a helyét a párharcokban. Šafranko logikus választás volt, rendszeresen játszik a skót másodosztályban, 11 gólt lőtt, ebből kilencet a bajnokságban, kettőt a kupában. De játszhat elöl akár Mak is. Arra is volt már példa, hogy Hamšík vagy Duda játszott hátravont csatárként tehát több variációs lehetőségünk van” – magyarázta Hapal.

A keretben két újonc szerepel, Michal Sipľak és Martin Chrien, ám beválogatásukat Hapal szerint nem a fiatalításnak, hanem az aktuális formájuknak köszönhetik. „Sipľak ballábas játékos, és a krakkói Cracoviában rendszeresen játszik. A védelem bal oldalára Mazáň is szóba jöhetett volna, de ő kevés játéklehetőséget kap. Chrien szintén stabil ember a portugál Santa Clarában. Vacilláltunk Bénes és Chrien között, de mivel a jelenlegi keretben sok a kreatív játékos, ráadásul Bénes az elmúlt hetekben sokkal kevesebb időt töltött pályán a Kielben, mint kezdetben, ezért az erőszakosabb Chrien mellett döntöttünk” – indokolta a két fiatal meghívását Hapal.

A védelem jobb oldala is kérdés lehet, Peter Pekarík ugyanis csak most épült fel egy kisebb vádlisérülésből. „Ha nem lesz bevethető, akkor Šatka játszhat jobbhátvédként. Nem ismeretlen számára a poszt, bár a DAC-ban középhátvédként szerepel” – fogalmazott a szlovákok szövetségi kapitánya.

Hapal azt is kijelentette, nem zavarja, hogy csapatát tartják az esélyesebbnek a magyarok ellen, de figyelmeztet, hogy a magyar válogatott Marco Rossi irányításával erőszakos és szervezett futballt játszik, amivel nem lesz könnyű megbirkózni.

A szlovák–magyar Eb-selejtezőt jövő csütörtökön este 20.45-től rendezik a nagyszombati Anton Malatinský Stadionban, egyelőre 12 500 belépő fogyott el.