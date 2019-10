Egyben maradt a Blues, ismét a Stanley-kupára hajt Chára

Október harmadikán, szerdáról csütörtökre virradóra a Toronto–Ottawa mérkőzéssel elrajtol az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2019/2020-as szezonja, amelynek végkimenetelét most is szinte lehetetlen megjósolni. Mi mégis teszünk egy próbát.

Október harmadikán, szerdáról csütörtökre virradóra a Toronto–Ottawa mérkőzéssel elrajtol az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 2019/2020-as szezonja, amelynek végkimenetelét most is szinte lehetetlen megjósolni. Mi mégis teszünk egy próbát.

Az alapszakaszban összesen 1271 összecsapást rendeznek majd, ami azt jelenti, hogy minden csapat 82 mérkőzést játszik. A szezont két rövid szünet szakítja meg: először karácsonykor, december 24. és 26. között, majd január 23-tól 26-ig, amikor az All Star-hétvégét rendezik St. Louisban. Ezek lennének a száraz tények. A továbbiakban pedig szubjektív esélylatolgatásunkat olvashatják, annak fényében, hogy mi történt a csapatok háza táján a nyáron.



A hős maradt



Kezdjük a tavalyi Stanley-kupa-győztessel, a St. Louis Blues-zal. A nyár legnagyobb sikere számukra az volt, hogy együtt tartották a kupagyőztes keretet. A tavalyi szezon hősét, Jordan Binnington kapust is magukhoz láncolták, kétéves szerződés és 8,8 millió dollár volt a jutalma a csodás teljesítményéért. Binningtont decemberben a farmcsapatából rendelte fel a Blues, január 9-én védett először, ez után azonban már kirobbanthatatlan volt a kapuból. Az alapszakaszban átlagban 1,89 gólt kapott és 92,7 százalékkal védett, a rájátszásban ezek a mutatói 2,46 és 91,4 voltak. Ráadásul a csapata mind a 16 győztes meccsén ő védett a playoff-ban. Sikerült megtartaniuk a legjobb csatárjaikat, Vlagyimir Taraszenkót (68 pont), Ryan O'Reillyt (77) és Alex Pietrangelót (41) is. A nagy kérdés, hogy a Blues ebben a szezonban hogy birkózik meg az esélyesek terhével. Tavaly ugyanis szilveszterkor még az utolsó helyen állt az egész ligában, így teher nélkül, minden mindegy alapon játszhattak, ami be is jött nekik. Most azonban már nagyok az elvárások, nyíltan beszéltek a csapat háza táján a címvédésről is. Ráadásul a statisztika sem a Blues-nak kedvez, hiszen 1990-től eddig csak két csapatnak sikerült a címvédés: a Pittsburghnek (1990/91–1991/92) és a Detroitnak (1996/97–1997/98).



Chára rekordja



A Boston Bruins csapatkapitánya a szlovák veterán, a 42 éves Zdeno Chára. A 206 cenitméteres óriásnak csupán 15 mérkőzés hiányzik ahhoz, hogy elérje a mérföldkőt jelentő 1500 jégre lépést. Az abszolút csúcsot Gordie Howe tartja 1767 meccsel. Chára két rekorddal is büszkélkedhet: ő a legidősebb játékos az egész bajnokságban, és ő a legrégebben szolgáló csapatkapitány is. Bostonban a 2006/07-es szezon óta ő viseli a kapitányi karszalagot. A Bocsok csapata nagyon egyben van, fizikálisan bárkivel felveszik a versenyt, megvan a megfelelő rutinjuk a rájátszásban, és az elveszített döntő után talán még éhesebbek a sikerre, mint valaha. Az egyetlen dolog, amiben határozottan fejlődhetnek, az emberhátrányos védekezés, hiszen a tavalyi alapszakaszban csak a 16. helyen álltak ebben a mutatóban. Mindenesetre a Boston jó eséllyel megint ott lehet a végelszámolásnál.

Az elmúlt szezon két meghatározó alakja, Zdeno Chára (33) és Jordan Binnington ⋌(Fotó: TASR/AP)



Washingtoni állandóság



Ahogy a Washington is, akiket már évek óta esélyesként kell kezelni. Tavaly az 1. helyen végeztek az alapszakaszban, utána a playoff első körében búcsúztatta őket a jóval esélytelenebb Carolina. Ennek ellenére nem változott a csapat összetétele, ahogy igazából már két éve, a Stanley-kupa-győzelem óta nem változott a keret magja. Alexander Ovecskin kilencedszer lehet a liga legjobb góllövője, ráadásul elérheti a 700 gólos álomhatárt, ami előtte csak 7 játékosnak sikerült. Szorosan mögötte ott van másik két félelmetes csatár, Jevgenyij Kuznyecov (72 pont) – akinek kokainfogyasztás miatt mindössze 3 meccset kell kihagynia – és Nicklas Backström (74) is. A fővárosiaknál elég komoly a cseh–szlovák jelenlét. Három cseh játékos, Michal Kempný, Radko Gudas és Jakub Vrána mellett a szlovák Richard Pánik is ott van a Washington keretében.



Már rutin is van



Az előző szezonban a Tampa Bay Lighting magasan az alapszakasz legjobb csapata volt, összesen 128 pontot szorgoskodtak össze, amivel rekordot döntöttek. Aztán a playoff első körében jött a teljesen esélytelennek tartott Columbus Blue Jackets, és kiütötte őket a rájátszásból. Hogy ne szaladjanak bele az újabb fiaskóba, a nyáron erősítés gyanánt csupa rutinos játékost igazoltak. Második számú kapusnak a Carolina 36 éves hálóőrét, Curtis McElhinney-t. A New York Rangersből érkezett a 30 éves szélső, Kevin Shattenkirk, a 31 éves friss bajnok, Pat Maroon pedig a St. Louis Bluestól jött. A játékoskeretre így már semmi panasz nem lehet, minden szem Jon Cooper vezetőedzőre irányul. Ha elkerülik a komoly sérülések a csapatot, és a playoffra is megfelelően felkészíti a játékosokat Cooper, akkor bizony a Tampa is komoly esélyessé lép elő.



Fekete lovak



A liga fekete lova a New Jersey Devils és a New York Rangers lehet. A Devils keretében hosszú sérülés után ismét ott van az a Taylor Hall, akit 93 ponttal a 2017/18-as szezonban a liga MVP-jének választottak. Ráadásul megszerezték a P. K. Subban–Wayne Simmonds–Nyikita Guszev hármast, és a drafton élve a legelső választás jogával leigazolták a mindössze 18 éves, ám óriási tehetségnek tartott amerikait, Jack Hughst.



A Rangersé pedig a draft második, a szlovákiai vb-n villogó finn Kaapo Kakko lett. Kakko mellett a jövő generációjából itt van még Brett Howden, Alexander Georgijev és az a cseh Filip Chytil, aki a tavalyi szezonban 23 pontot termelt, ám a +/- mutatója borzalmas, -27-et mutatott. Ezt a fiatal gárdát erősítették meg gólerős és rutinos orosz szélsővel Artyemij Panarinnal, valamint a hátvéd Jacob Troubával. Ha nem is az idei szezon, de a következők meghatározó csapata lehet a Rangers.



Tatár húzóember lehet



A szlovákok száma az NHL-ben évről évre csökken. A tavalyi szezont kilenc szlovák játékos kezdte meg. Idén nyolc szlovák játékos biztosan elkezdi a 2019/20-as szezont, egyikük sorsa még nem dőlt el.

Zdeno Cháráról már fentebb írtunk, a Boston keretében ott van még Jaroslav Halák is. A kapus tavaly 5 meccset hozott le úgy, hogy nem kapott gólt.



A szlovákok második legnagyobb sztárja Tomáš Tatár, aki a Montreal Canadiensben éli sokadvirágzását. A 28 éves támadó a tavalyi szezonban 58 pontot szedett össze. Idén sem akarja ezt a számot alább adni, ha elkerülik a sérülések, akkor ő lehet a Montreal vezére.

A 33 éves Andrej Sekera ezt a szezont a Dallas Stars kötelékében kezdi meg. A veterán védő a Dallasban újraindíthatja a karrierjét, amelyet az elmúlt években folyamatos sérülések hátráltattak.

Rajtuk kívül Richard Pánik a Washingtonban szerepel majd Ovecskinék oldalán. Martin Marinčin a Torontóban, Tomáš Jurčo pedig az Edmonton első támadósorában kaphat helyet. Erik Černák pedig a Tampa Bay második védősorában hokizhat. Martin Fehérváry sorsa még nem dőlt el, van esély arra, hogy Pánik mellett ő is a Washingtonnál kezdi meg a szezont.