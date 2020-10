Egy kockás öltöny és ami mögötte van

Tizenakárhány év múlva a szurkolók – legyenek bár slovanosok vagy DAC-osok – egy habzó sör mellett visszaidézik a mostani rangadót, és emlékeikben felrémlik majd egy vehemensen gesztikuláló kockás-öltönyös alak, és ki-ki vérmérsékletéhez mérten vagy elmosolyodik, vagy lemondóan legyint egyet: ez is megtörténhet.

Alig egy nappal a rangadó előtt jött a hír, hogy a Slovan a meccs halasztását kéri, mert 14 játékosuk és stábtagjuk megfertőződött a koronavírussal. A dunaszerdahelyiek a halasztásba nem egyeztek bele. Mivel a bajnokságot irányító Ligás Klubok Uniója (ÚLK) csak akkor halaszthatta volna el mérkőzést, ha a két klub megegyezik egymással, így maradt az eredeti, vasárnapi időpont. Amire végül a Slovan Jurij Medvedevet leszámítva a legerősebb összeállításában lépett pályára. Az edzői stáb viszont nagyon is foghíjas volt: sem a vezetőedző, Darko Milanic, sem pedig az asszisztense, Novica Nikcsevics nem volt jelen. Papíron a helyüket a juniorok edzője, Stanislav Moravec és az ő asszisztense, Németh Szilárd vette át. A gyakorlatban azonban ifj. Ivan Kmotrík, a klub alelnöke és az ő kockás öltönye adott elő egy 90 perces one man show-t a kispad előtt. Ifj. Kmotrík a meccs jegyzőkönyvében csapatvezetőként volt feltüntetve. Ennek ellenére ő irányította a Slovan játékosait, méghozzá elég vehemensen. Úgy járkált a kispad előtt, mint egy ketrecbe zárt oroszlán, a szájmaszkját többször is úgy tépte le az arcáról, mintha bizony az tehetett volna egy rossz átadásról vagy lövésről. Konkrét taktikai utasításokat nem lehetett tőle hallani, hozzáértéséből csupán néhány „Ez az!”-ra és „Gyerünk, gyerünk!”-re futotta, egy-egy bírói döntés vagy dunaszerdahelyi szabálytalanság után pedig vehemensen, nem éppen irodalmi stílusban kelt ki magából. „Nincs, és nem is lesz!” – ez volt a válasza a lefújást követően arra az újságírói kérdésre, hogy rendelkezik-e érvényes edzői licenccel. Mondta mindezt olyan magabiztossággal, mintha ez komoly teljesítménynek számítana.



A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, amelyen Bernd Storck, a DAC edzője mellett már Stanislav Moravec ült, a német mester elmondta, meglepődött az eseten, mert hazájában csak az irányíthatja a csapatot, akinek megfelelő képesítése van hozzá, majd hozzátette, azt a játékvezetőnek kell eldöntenie, hogy volt-e ifj. Ivan Kmotríknak joga a kispadról „edzősködni.”

A Fortuna Liga szabályzata így fogalmaz: „bajnoki mérkőzésen a kijelölt technikai zónában kizárólagosan a vezetőedző állhat, aki rendelkezik edzői licenccel. A jegyzőkönyvben feltüntetett asszisztense, a kapusedző csak speciális esetekben adhat ki rövidebb utasításokat.” Vis maior esetekben, ha a vezetőedző hiányzik, „a csapatot felkészítheti és irányíthatja olyan asszisztense, aki nem rendelkezik megfelelő edzői engedéllyel.”



Az eset a megosztja a szlovák labdarúgás legmagasabb funkcionáriusait is. Van, aki teljes mértékben jogtalannak tartja ifj. Kmotrík „edzősködését”, ám vannak olyanok is, akik nem tartják teljesen szabályszerűtlennek azt. Nagy kérdés, hogy a tettével tényleg a csapata érdekeit tartotta-e szem előtt, ahogy ezt a mérkőzés után hangoztatta, vagy inkább a saját egóját simogatta vele.