Dupla ünnep a nádszegi focipályán

A mátyusföldi nagyközség futballpályáján dupla bajnokavató szemtanúi voltak a szurkolók. A felnőttek erőpróbáját megelőzően ugyanis az U15-ös korosztály tagjai kerültek a figyelem fókuszába. A helybeli idősebb diákok a területi bajnokságban remekeltek. „Tizennyolc meccsen 17 győzelmet arattunk. Gólkülönbségünk (182:12) is az egyeduralmunkat igazolja. Játékosunk, Kohel Dávid 53 találattal lett a mezőny gólkirálya” – büszkélkedett védenceivel Juhos Tibor, a fiatalok trénere.

A felnőttek a tabella végén leragadt nagymagyariakat fogadták. „Nem szabad őket lebecsülni. Legutóbb a sopornyaiakat verték” – latolgatta az esélyeket az egyik hazai törzsszurkoló. Az már a találkozó elején nyilvánvalóvá vált, hogy ezúttal elmarad a nagymagyari bravúr, hiszen két órával a meccs előtt csupán nyolcan voltak, végül tizenegy játékossal érkeztek.

A csapatok 5:0-s állásnál vonultak félidei pihenőre. Mondhatni, takaréklángra kapcsolva nyerték meg a meccset a hazaiak, akiket a nádszegi származású Szépe János, az MTK futballistája is buzdított. A nádszegiek kis híján jubiláltak, ugyanis immár kilencvenkilenc gólnál tartanak. A találkozón a bajnokcsapat klubelnöke, Szabó Ferenc is pályára lépett, egy találattal járult hozzá a győzelemhez. „Elévülhetetlen érdemei vannak a nádszegi focisikerekben. Megérdemli a jutalomjátékot, a gólt. Irányít, szervez, bekapcsolódik az edzésekbe” – ecsetelte a tisztségviselő szerepvállalását az edző, Molnár Krisztián, aki úgyszintén bevetésre készen ült a cserepadon. „Ahogy a statisztika is bizonyítja, mi voltunk a mezőny legjobb csapata. Egyénileg és csapatként egyaránt felülmúltuk riválisainkat. Számunkra az egyik legnagyobb hajtóerő szurkolóink biztatása. Nagy az öröm nálunk: harminchét év után lettek újra bajnokok a nádszegiek!” – fogalmazott a tréner, aki két megszakítással immár egy évtizede küzd játékosként és edzőként a helybeli klub sikereiért.

A bajnoki elsőségért járó serleget, az érmeket Kiss Ervin, a Galántai Területi Futballszövetség elnöke adta át fotózkodás, pezsgőfürdő és tűzijáték kíséretében a csapattagoknak, a szakmai stáb tagjainak, a klubvezetőknek.