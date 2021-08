Djokovics kihívója Zverev, Oszakáé a mentális ereje lesz a US Openen

Az US Open idén az első olyan tenisztorna, amely már a nézők létszámkorlátozása nélkül indulhat az elejétől fogva. A szurkolóknak csupán a zárt terekben, pl.: üzletekben vagy mellékhelyiségekben kell maszkot viselniük, az éttermekbe azonban csak a beoltottak léphetnek be.



Djokovics, a favorit

A világranglista top 10-ből a férfi mezőnyben többen is hiányoznak: Roger Federer és Rafael Nadal sérülés miatt lépett vissza, ahogy a címvédő, Dominic Thiem is.

Ennek fényében is a szerb Novak Djokovics a legnagyobb esélyese a tornának, noha a szakértők már korántsem biztosak annyira a világelső végső győzelmében. Djokovics a naptári Grand Slamre hajt, vagyis, hogy megnyerje a szezon mind a négy GS-tornáját (az Australian Open, a Roland Garros és a Wimbledon is a zsebében van). Rod Laver 1969-es menetelése óta ő lehet az első, aki képes erre a bravúrra. Tokió előtt még az „arany slamre” is volt esélye (4 GS-torna és az olimpia), de az ötkarikás játékokon csak a 4. helyen végzett. A bronzmeccs óta nem is lépett pályára a felvezetőtornákon, így kérdéses, hogy milyen formában van. „Tudom, hogy Novak is kemény pályás specialista, de most már nem ez a legkönnyebb borítás számára sem, mert fizikálisan nagyon megterhelő. Kevésbé lehet kreatív, nem lehet annyi rövidítést elővenni, ritkábban lehet a hálóhoz felmenni. Nagy lehetőség a naptári Grand Slam, az is lehet, hogy egyszeri a karrierje során, ezért gondolom, hogy ő lesz a győztes” – mondta a Eurosport szakkommentátora, Mats Wilander.

Djovokics dolgát leginkább az orosz Danyiil Medvegyev (2.) és a német Alexander Zverev (4.) nehezítheti meg. Az orosz idén már három tornagyőzelemnél jár, behúzta a kemény pályás torontói 1000-es tornát, és Cincinnatiben is az elődöntőig menetelt. Ahol aztán a honfitársa, Andrej Rublov ellen produkált egy igazi medvegyeves meccset, ahol még az operatőrrel is összeveszett. Ennek ellenére igencsak jó formában van az orosz.

Talán nála is jobban szárnyal Alexander Zverev, aki megnyerte az olimpiát, úgy, hogy az elődöntőben Djokovicsot győzte le három játszmában, majd győzött Cincinnatiben is. „Most játszik úgy, ahogyan azt mindig vártuk tőle: támadó szellemben. Agresszív tenyeressel, a szervája csodálatosan jó. Valami pszichésen is történt vele. Felszabadult az állandó nyomás alól, amit ő maga, a közvélemény és esetleg a családja rakott rá. Talán sosem láttam még ennyire jól teniszezni” – mondta róla Boris Becker. Zverevet a bántalmazási botránya zavarhatja meg, ami mostanság újra téma a nemzetközi médiában. Az egykori barátnője, Olga Saripova és közte újabb pereskedés várható, amiért a teniszező állítólag többször is bántalmazta a volt barátnőjét.

És akkor még nem tettünk említést Sztefánosz Cicipaszról (3.), Andrej Rubljovról (7.) vagy Matteo Berettiniről sem, akik mind nyertek már tornát az idén.



Naomi Oszakán nagy lesz a teher

Serena, a nagy hiányzó

A nőknél tavaly a legjobb tízből hatan is úgy döntöttek, hogy a pandémia miatt nem utaznak el az Egyesült Államokba. Idén azonban csak Serena Williams (22.) lesz a nagy hiányzó. A szeptemberben 40. évét betöltő teniszező utoljára a Wimbledon első fordulójában lépett pályára, ám 6 játék után ott is feladta a meccset, és azóta sem javult jelentősen az állapota. Az, hogy Serena Williamsen kívül minden nagy név ott lesz a US Openen, csak még nyitottabbá teszi a női mezőny győztesének kérdését. Mats Wilander szerint 20-25 olyan női játékos van, aki a magasba emelheti a kupát. A legesélyesebbek között tartják számon Naomi Oszakát (3.), aki az utóbbi időben inkább a mentális problémái leküzdésével hívta fel magára a figyelmet, mint az eredményeivel. A japán teniszező a Roland Garroson jelentette be, hogy nem vesz részt a meccsek utáni sajtótájékoztatókon, mivel azok komoly lelki megterhelést jelentenek számára. Ezután az RG szervezői előbb pénzbírságra büntették, majd kizárással fenyegették, mire a teniszező maga lépett vissza a párizsi versenytől. Ezután sokáig nem is lehetett látni a japán lányt, egészen a tokiói olimpia nyitóünnepségéig, ahol ő gyújtotta meg az olimpiai lángot. A tenisztornán azonban meglepetésre már a 3. körben kiesett.

Aztán a cincinnati női tornán két és fél hónap elteltével adott újra sajtótájékoztatót, ami botrányba fulladt, mivel egy névtelen újságíró vádló hangnemben felelősségre vonta amiatt, hogy nem beszél a sajtóval. Emiatt félbe is kellett szakítani a sajtótájékoztatót, mert a 23 éves teniszező a könnyeivel küszködve ment ki a teremből. A versenyen szintén a harmadik körig jutott, ahol a 44. svájci Jil Teichmann ejtette ki. Boris Becker pont ezért úgy gondolja, hogy Oszaka még nincs mentálisan teljesen rendben, és nem is őt tartja legnagyobb esélyesnek. „Természetesen Ashleigh Bartyt mondom, bár egy ponton ő is elfáradhat. Játszott az olimpián, ott volt Cincinnatiben, ezek eléggé fárasztóak. Persze azt mondom, egy nagy bajnokot sosem szabad lebecsülni. Ha Oszaka újra formába lendül, és csak a teniszre tud koncentrálni, akkor megnyerheti ismét. Számára kulcsfontosságú lesz az első hét, amikor újra kérdéseket fog kapni az újságíróktól.”

A világelső Barty és Oszaka mellett az amerikai tinit, a mindössze 17 éves Coco Gauffot (23.) is az esélyesek között tartják számon.

De a csehek komoly kontingenssel és komoly elvárásokkal várják a US Opent. Barbora Krejčíková (9.), Petra Kvitová (11.) vagy a Wimbledonban döntőt játszó Karolína Plišková (4.) is sokáig menetelhet.