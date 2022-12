„Diego biztosan mosolyog most”

„Két vacak lövés és egyenlítettek. Adtak még egy büntetőt nekik, abból is gólt szereztek – utalt Emiliano Martínez a franciák passzív játékára. – Nyugodt voltam a tizenegyesek során, csak tettem a dolgomat. Álmodni sem tudtam volna szebb világbajnokságot” – tette hozzá az Aston Villa argentin játékosa. A torna legjobb kapusának megválasztott hálóőr a kérdésre, hogy miért ünnepelt nem túl illendő módon, miután átvette az Aranykesztyűt, röviden válaszolt: „Azért tettem, mert a franciák kifütyültek.”

Csapattársa, a mindössze 21 éves Enzo Fernández a legjobb fiatal játékosnak járó díjat zsebelte be. „Ez egy olyan pillanat, amelyet soha életemben nem fogok elfelejteni. Az, hogy a hazámat képviselve megnyertük a világbajnokságot, felbecsülhetetlen. Most ünnepeljünk együtt” – mondta a Benfica középpályása.

Rodrigo De Paul vasárnap is szívét-lelkét kitette a pályára. „Nagyon megszenvedtünk ezért a sikerért, de megérdemelten nyertünk. Megvertük a legutóbbi bajnokot, ez olyan öröm, amit nem tudok szavakba önteni. Büszke vagyok arra, hogy argentinnak születtem, ma a világ tetején vagyunk” – fogalmazott az Atlético Madrid középpályása.

„Nem hiszem el, hogy mennyit szenvedtünk egy tökéletes meccsen. Hihetetlen, de ennek a csapatnak minden nehézségre volt válasza. Ma nagyon komoly ütésekből is felálltunk az egyenlítések után. Azt szeretném üzenni mindenkinek, hogy élvezzék ki ezt a pillanatot, mert ez egy történelmi momentum Argentína számára” – értékelt az argentin sikerkapitány, Lionel Scaloni.

Kollégáját természetesen a jövőjéről is faggatták a vereség mellett. „Nem voltunk elég agresszívek, hiányzott belőlünk valami. A játékosok fáradtak voltak, hiszen egy nappal kevesebbet készülhettünk a döntőre, mint az argentinok. Ez persze nem egy kibeszélés vagy kifogáskeresés. A teljesítményünk az első félidőben nem volt jó. Az egyelőre nyitott kérdés, hogy én folytatom-e a munkát. Ha megnyertük volna a világbajnokságot, akkor sem döntöttem volna ma a hogyan továbbról” – felelte az újságírók kérdésére Didier Deschamps, a franciák mestere.

A sérülés miatt a 113. percben lecserélt Raphael Varane próbálta megtalálni a pozitívumot is: „Nagyon csalódottak vagyunk. Mindent kiadtunk magunkból. Hatvan percig nem játszottunk jól, de egészen a végéig küzdöttünk. Vissza tudtunk jönni a meccsbe, amelyet akár meg is nyerhettünk volna. Be tudtuk őket szorítani és elkezdtünk hinni benne, hogy megfordíthatjuk. Megmutatta a csapat, hogy képes küzdeni, de ez nem volt elég a győzelemhez. Ennek ellenére büszke vagyok magunkra.”

A büntetőpárbajban a kapusok közül Hugo Lloris egyet sem tudott megfogni, így nem véletlen, hogy kegyetlennek titulálta a tizenegyesrúgásokat. „Bosszant, hogy nem kezdtük jól a meccset és az első félidőben nagyon passzívak voltunk. Azonban 0:2-nél sem álltunk meg és harcoltunk. Ha Kolo Muani belövi a hosszabbítás végén a hatalmas helyzetét, mi örültünk volna. Büntetőpárbajban kikapni mindig kegyetlen dolog. Kell egy kis idő, hogy feldolgozzuk. Gratulálok Argentí- nának a világbajnoki címhez, nagyon jó tornát zártak és ma is megmutatták az elképesztő minőségüket” – dicsérte a győztest a franciák csapatkapitánya.

A világbajnokság mellett az utóbbi hetekben a háromszoros világbajnok Pelé állapota mozgatta meg leginkább a futballszurkolókat. A brazil legenda a döntő után Diego Maradonáról sem feledkezett meg: „Tovább íródott a futballtörténelem, ahogy mindig, lenyűgözően. Messi megnyerte az első világbajnoki címét, pályafutása alapján megérdemelten. Sportágunk jövője számára óriási ajándék volt ez a látvány. Gratulálok, Argentína! Diego biztosan mosolyog most.”