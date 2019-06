Del Potro, a tenisz porcelántestű harcosa

Juan Martín del Potro. Napjaink egyik legpechesebb teniszezője. Úgy is mondhatnánk, hogy ő a tenisz Marco Reusa. Kétségkívül nagyszerű karrier áll mögötte, de ezzel együtt is sokkal többre lett volna hivatott, ha elkerülik a makacs sérülések.

Juan Martín del Potro. Napjaink egyik legpechesebb teniszezője. Úgy is mondhatnánk, hogy ő a tenisz Marco Reusa. Kétségkívül nagyszerű karrier áll mögötte, de ezzel együtt is sokkal többre lett volna hivatott, ha elkerülik a makacs sérülések.

A 30 éves argentin múlt héten a queen's-i füves tornán, a Feliciano López elleni mérkőzésen sérült meg. Eltörött a jobb térdkalácsa, nyolc hónapon belül másodszor, ezért operációra volt szüksége. DelPo – ahogy a szurkolói becézik – az operáció előtt az Instagram oldalán megtörve jelentette be az operációt, és úgy fogalmazott, lehet, hogy a queen's-i volt az utolsó mérkőzése.

Az első sérülés

Del Potro fiatalon, már 21-évesen Grand Slam-győztesnek vallhatta magát. 2009-ben úgy nyerte meg a US Opent, hogy az elődöntőben három szettben verte Rafael Nadalt, a döntőben pedig 2:1-es szetthátrányból győzte le az akkor szárnyaló, és toronymagas esélyesnek tartott Roger Federert. Ezzel feljött a világranglista 5. helyére.

Ahelyett azonban, hogy még feljebb ívelt volna a karrierje, nyolc hónap múlva egy bemutatótornán megsérült, és meg kellett műteni a jobb csuklóját. 2010-ben összesen hat meccset játszott, ennek következtében visszacsúszott a 262-ik helyre az ATP ranglistáján. A játéka sem volt az igazi, ugyan több kisebb tornát is megnyert, de 2012-ig Grand Slam-tornákon még a negyeddöntőkig sem jutott.

Egy évvel később már úgy tűnt, hogy a 198 centis argentin visszatér a 2009-es formájához. 2013-ban négy tornát is megnyert, a rotterdami, a washingtoni, a tokiói és a bázeli ATP 500-as tornát. Ráadásul Svájcban a hazai Roger Federert győzte le a fináléban. Döntőt játszott az Indian Wells-i ATP 1000-es tornán, ahol a negyeddöntőben Andy Murrayt, az elődöntőben pedig Novak Djkovicsot győzte le, a végül Nadaltól kapott ki. Szintén döntőzött Sanghajban, ahol az elődöntőben visszavágott Nadalnak, viszont nem tudta legyőzni Djokovicsot. A Grand Slam-tornán pedig Wimbledonban az elődöntőig menetelt, ahol a 4 óra 43 perces meccsen 3:2-re kikapott az akkori világelsőtől, Djokovicstól.

14 meccs

Ezután azonban újabb sérülések következtek, először a jobb csuklóját, majd a balt is operálni kellett. Ennek következében két év alatt csak 14 meccset játszott (2014-ben 10-et, 2015-ben pedig 4-et). 2016 február 8-án az 1045. helyen állt a világranglistán. Ennek ellenére nem adta fel, keményen küzdött, és ismét sikerült visszatérnie. A riói olimpia elődöntőjében legyőzte Nadalt, majd a fináléban csak egy rettentő magas színvonalon teniszező Andy Murray tudta őt megállítani egy bő négyórás csatában. Glasgow-ban aztán a Davis-kupa-elődöntőben visszavágott a skótnak, majd a fináléban idegenben gyűrte le a horvátok két ászát, Ivo Karlovicot és Marin Cilicet, hozzásegítve ezzel hazáját története első DK-címéhez.

Család és hit

„Sajnos kijutott nekem az elmúlt években a legkülönbözőbb sérülésekből. Ez a legszomorúbb része egy sportoló pályafutásának. Szerencsére azonban a családom, a barátaim és a rajongók mindannyiszor mellettem álltak. Az a legrosszabb, hogy ilyenkor nem csinálhatod azt, amit szeretnél” – mondta egy interjúban nem is olyan régen. A család mellett Del Potro életében nagyon fontos szerepet játszik a hit is. A higgadtságáról is ismert argentint a pályán szinte semmi sem tudja kizökkenteni a nyugalmából, az viszont nagyon is feldúlta, amikor a 2013-as londoni ATP-vb előtt, a párizsi átszálláskor, miközben megállt autogramot adni, ellopták az egyik bőröndjét, amiben benne volt a Ferenc pápa által megáldott rózsafüzér is.

„A hit borzasztóan sokat segít nekem a pályán. Mindig próbálok pozitív maradni, és soha nem adom fel. Amikor sérült voltam, akkor is mindig bíztam a kezelésekben. A hit erejével vagyok képes harcolni.”

Új fonák

Minden bizonnyal a hit és a család is segített abban, hogy a csuklósérülései után Del Potro átalakítsa a kétkezes fonákját. A sérülések után már nem tudta olyan erővel és pontossággal keresztülhúzni a fonákjait a pályán, mint tette azt 2009 környékén. Ezért arra kényszerült, hogy megnyesse a fonák ütéseit. Ez az új stílus még a javára is vált, hiszen a nyeséssel időt ad magának arra, hogy kifaroljon a tenyeres ütéseire. Mert azzal, hogy úgymond elvesztette a kétkezes fonákjait, még nagyobb hangsúlyt kellett helyeznie a tenyeresére és a szerváira. Amit sikerült is megtennie, egy tavalyi szavazás során, amelyen aktív játékosok, és edzők voksoltak, Federer és Nadal után Del Potro tenyeresét választották a harmadik legjobbnak.

Törött térd

Úgy tűnt, 2018-ban a játékstílusán ugyan kicsit változtatva, de visszatért a régi DelPo, akitől a nagy hármas tagjai is retteghettek. Ezt bizonyította az Indian Wells-i győzelme, ahol három játszmában legyőzte Roger Federert és begyűjtötte élete első ATP 1000-es trófeáját. A Roland Garroson az elődöntőig menetelt, Wimbledonban a negyeddöntőig, a US Openen egészen a döntőig, ahol csak Djokovics tudta óriási meccsen megverni. A világranglistán felkúszott a negyedik helyre.

Ám ekkor megint megsérült, az októberi Sanghaj Mastersen egy szerencsétlen eséskor eltört a jobb térdkalácsa. Ekkor kereste fel Dr. Angel Cotorrót, aki operáció helyett egy újfajta regenerációs kezelést javasolt, majd egy direkt del Potróra szabott rehabilitációs programot. Idén márciusban lépett újra gyakorlópályára, és a május végi Roland Garroson úgy tűnt, minden rendben. A mozgásán nem látszott, hogy hátráltatná a térde, és viszonylag sokáig menetelt. A legjobb 16 között az orosz Hacsanov állította meg. Bizakodva vágott neki a füves szezonnak is, ám rögtön az első füves tornáján, Queensben ismét megsérült, nyolc hónapon belül másodszor is eltörött a jobb térdkalácsa. Ezúttal a műtétet sem kerülhette el. A beavatkozás után ismét posztolt egy képet a közösségi oldalra:

„Most rehab módba kapcsolok” üzenettel. Úgy tűnik, hogy Juan Martín del Potro ismét megpróbálja legyőzni a saját testét, hogy visszatérjen oda ahova való: jelen korunk legjobb teniszezői közé.