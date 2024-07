Wimbledon – Alcaraz könnyedén védte meg bajnoki címét

Tavaly is ők ketten vívták a finálét, akkor Alcaraz öt szettben nyert, most pedig brékkel indított, majd elhúzott 5:1-re, így a szettet negyven perc alatt hozta. A 21 éves Alcaraz a második játszma elején ismét elvette a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes, másodikként rangsorolt Djokovic adogatójátékát, a 37 esztendős rivális továbbra sem találta a ritmust, kettős hibával került 5:2-es hátrányba. Ez a szett is 6:2 lett, és a csata még csak 75 perce zajlott.

A harmadik felvonásban Djokovic keményen harcolt, de akkor is voltak tőle szokatlan rontások. Fej fej mellett haladtak a végjáték felé – közben a szerb négy, a spanyol játékos egy bréklabdát hárított –, majd 4:4-nél Alcaraz három bréklabdához jutott, a másodikat pedig kihasználta. A következő játékban Djkovic három meccslabdát is hárítva visszabrékelt. A rövidítésben 3–1-re, majd 5–3-ra ellépett a fiatal spanyol, végül 2 és fél óra alatt zárta le a finálét.

Alcaraz pályafutása során negyedik Grand Slam-tornáján diadalmaskodott: ezt megelőzően 2022-ben a US Openen, tavaly Wimbledonban, idén pedig a Roland Garroson nem talált legyőzőre.

Djokovic veresége azt jelenti, hogy a wimbledoni sikerek terén nem tudta beérni a nyolcszoros bajnok svájci Roger Federert, és nem tudta megszerezni 25. GS-címét, amivel az örökrangsorban egyedül lenne éllovas, lehagyva az 1960-as, 70-es évek ausztrál sztárját, Margaret Courtot.