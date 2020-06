DAC: Vida Máté fél évre kidőlt

A magyar válogatott egy ártalmatlannak tűnő szituációban maradt lent, az ápolás után hordágyon kellett őt levinni a pályáról. Már ekkor jegelték a térdét, a csütörtöki vizsgálatok pedig kimutatták, hogy külső térdszalag-szakadást szenvedett.

„Balszerencsés mozdulat volt, senki még csak hozzám sem ért. Egyszerűen ez egy olyan szituáció volt, amelynek nem kellett volna így végződnie. Sajnos mégis megtörtént és hosszú kihagyás vár rám. Ez az első súlyosabb sérülésem, sőt azt mondanám, hogy ez pályafutásom legelső sérülése, ha nem számítom bele az egy-kéthetes kihagyásaimat. Egy sérülés sosem jön jókor, de most kimondottan rossz időben ütött be. Úgy érzem, hogy Storck úr irányításával nagy dolgokat érhet el a csapat és személy szerint nekem is ül ez a stílus. Sajnos legközelebb ezt már csak tavasszal próbálhatom ki” – nyilatkozta szomorúan Vida Máté a DAC honlapjának.

A középpályásra hamarosan műtét vár, a felépülés várható időtartama legalább fél év.

