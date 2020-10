DAC: nem lesz tesztelés, üres lesz a MOL Aréna a Slovan elleni rangadón

A DAC szerdán a hivatalos honlapján tudatta a szurkolókkal, hogy a bérletesei számára díjmenetesen biztosít Covid-19 antigéntesztet, és akik negatív mintát produkálnak, ott lehetnek a MOL Arénában a vasárnapi rangadón.

A klub 15 ellenőrzőpontot akart felállítani a stadion környékén. A szurkolók, akik jelentkeztek a tesztelésre – csütörtök délutánig 2000-en, de mikor lefújták a tesztelést, még volt hátra a határidőig 24 óra – e-mailben kaptak volna konkrét utasításokat, hogy pontosan mikor és melyik ellenőrzőponton várják őket tesztelésre. Maga a teszt 5 percet vett volna igénybe, 20 perc múlva pedig az illetőt szintén e-mailben értesítették volna az eredményről. A negatív eredmény után egy egyszer használatos karszalaggal juthatott volna be a stadionba.

„Csütörtökön délelőtt még minden rendben volt. Délután azonban, még azelőtt, hogy a kormány a járványügybizottság ülése után kihirdette volna a kijárási tilalmat, a Regionális Közegészségügyi Hivatal megtiltotta a tesztelést – mondta a szemmel láthatóan csalódott Világi. – Oraván órákat állnak sorokban az emberek a tesztelésre várva, akikre katonák felügyelnek. De nálunk megtiltották, hogy teszteljük az embereket, holott nem a kormány pénzéből, hanem saját erőforrásból, lehetséges, hogy profibb módon oldottuk volna meg. A vasárnapi lehetett volna egy iránymutató a jövőre nézve, a kormány számára is. A helybéli emberek segítségére is lehettünk volna azzal, hogy ingyen leteszteljük őket. Sajnálom, hogy két napon keresztül hamis reménnyel kecsegtettük a szurkolóinkat, hogy ha csak 90 percre is, de visszatérhetnek a normális élethez. Tudjuk, hogy veszélyes a helyzet az országban, de a tesztelés után a stadion lett volna a legkevésbé rizikós hely az országban. Az emberek mentális egészsége is nagyon fontos, azzal, hogy bezárjuk, depresszióba taszítjuk őket.”

Világi újságírói kérdésre azt is elmondta, hogy nem szeretne a vasárnapi mérkőzés végeredményére tippelni, sosem tippel a mérkőzések előtt. Hozzátette, nyugodtan várja a meccset, ahogy az összes többit is, és majd a lefújás után szabadulnak fel benne az érzelmek.