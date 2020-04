DAC: Jedlička meg akarja nyerni az e-bajnokságot

Az első osztály csapatait egy-egy kiválasztott játékos képviseli, akik az általuk választott csapattal játsszák majd a bajnokságot. A legtöbb játékos a Barcelonát és a Liverpoolt választotta, de akad, aki a cseh Sparta Prahával fut ki a virtuális gyepre. Minden játékos választ egy tartalék klubot, ha az első számú gárdájuk azonos, akkor valamelyik a második számú csapattal játszik majd.

A csapatokat két hatcsapatos csoportra osztották. Az A jelű hatosban a Fortuna Liga alsóháza, vagyis a bennmaradásért küzdő csapatok szerepelnek: a Trenčín, a Zlaté Moravce, a Senica, a Sereď, a Nitra és a Pohronie. A B csoportban pedig a felsőház kapott helyet, vagyis a Slovan, a Žilina, a DAC, a Trnava, a Michalovce és a Ružomberok.

Ön is nézheti!

„Az e-sport jelenleg világszerte népszerű iparág, és az élősport alternatívája. Úgy döntöttünk, hogy közönségvonzó módon szervezzük meg a tornát, hiszen a Fortuna Liga futballistáit ültetjük a játékkonzolok elé. Célunk, hogy lényegében otthonról egy érdekes sporteseményt hozzunk el a szurkolóknak, szórakoztassuk őket, és segítsünk is azoknak, akik rászorulnak”– mondta a Ligás Klubok Uniójának menedzsere, Milan Ondruš. Ezért a bajnokságot a Fortuna Liga Twitch oldalán, illetve az Orange Sporton lehet majd nézni.

Jótékonykodnak is

A torna nemcsak a szórakozást, de a jótékonykodást is szolgálja. Minden részt vevő játékos kiválaszt egy szervezetet, amelynek a győzelme esetén felajánlja az 1500 eurós főnyereményt. „A partnereinknek köszönhetően egy szép összeget sikerült összehoznunk, ezért folyik a versengés. A megmérettetés végén a győztes átadja a virtuális csekket az általa kiválasztott szervezetnek” – tette hozzá Ondruš.

DAC: Jedlička

A DAC csapatát Martin Jedlička képviseli majd a bajnokságban, aki a saját bevallása szerint nagyon is szeretné megnyerni a tornát: „Tele vagyok eltökéltséggel, és szeretném élvezni a hétvégi tornát. Szabadidőmben szívesen játszom a FIFA játékkal, így legalább most, a karantén ideje alatt is ezzel üthetem el az időt. Nagyon várom már, és remélem, hogy megnyerem a versengést a klubnak, még ha nehéz dolgom is lesz. A FIFA játékban nem igazán vagyok profi” – vallotta be a sárga-kékek és a cseh U21-es válogatott hálóőre. Aki elárulta azt is, ha győz, akkor a nyereményét egy hátrányos helyzetű nagymegyeri fúnak ajánlja fel.

„Teljesen másként fogok játszani, mint az életben. Ultratámadólag, jelszavam: mindent a támadásba. Legtöbbször működik ez a taktika, de ha elöl elvesztem a labdát, akkor nehezebb védekezni” – ezt már Jurij Medvedev, a Slovan szélsője mondta.

A zsolnai csapatot a 19 éves Ján Bernát képviseli majd. „Ez az ilyen első tornám, ezért nincs nagy tapasztalatom benne, magam is kíváncsi vagyok rá. Már nagyon várom, mert a videójátékok, és köztük a FIFA is, a hobbijaim közé tartozik, biztosan érdekes lesz.”

Játékosok és csapataik A csoport

El Mahdioui (Trenčín): 1. választás: Barcelona, 2. ?

David Hrnčár (Zl. Moravce): 1. Liverpool, 2. ?

Lukáš Kučera (FK Senica): 1. Barcelona, 2. ?

Martin Slaninka ( Sereď): 1. Arsenal, 2. ?

Róbert Baláži (FC Nitra): 1. Sparta Praha, 2. ?

Patrik Blahút (FK Pohronie): 1. Liverpool, 2. ? B csoport

Martin Jedlička (DAC): 1. Atlético Madrid, 2. PSG

Jurij Medveděv (Slovan): 1. Real Madrid, 2. Liverpool

Ján Bernát (Žilina): 1. Liverpool, 2. PSG

Bogdan Mitrea (Trnava): 1. Barcelona, 2. Liverpool

Matúš Beluga (Michalovce): 1. PSG, 2. Atlético Madrid

Dalibor Takáč (Ružomberok): 1. Liverpool, 2. Juventus

(mgy, dac1904.sk, TASR)