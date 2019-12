DAC: Győzelmet ért a bravúros védés

A dunaszerdahelyiek szinte végig vezettek a mérkőzésen, többször is elhúztak több góllal. Az első félidő 10. percében már 8:2 volt a hazaiaknak, a második félidőben is vezettek már hat góllal, ám az eperjesieknek mindkétszer sikerült visszajönniük a meccsbe, és végül Oláh Bella nagyszerű, utolsó pillanatos védése is kellett ahhoz, hogy otthon tartsák a 2 pontot. „Az az utolsó védés nagyszerű volt, az mentette meg nekünk a két pontot – kezdte Prikler Szilvia sportigazgató, aki Xavi Mena helyett irányította a sárga-kékeket. A spanyol edző egészségügyi okok miatt nem ülhetett le a kispadra. – Az volt a fontos, hogy végig vezettünk, és nem nekünk kellett menni az eredmény után. Néha kicsit kapkodósak voltunk, mikor több góllal vezettünk, többször is elhittük, hogy megvan már a meccs. Monika Rajnohovára és Bízik Boglárkára szorosan embert állítottak, és ez is megzavarta a támadójátékunkat néha. A lényeg azonban az, hogy sikerült megszereznünk a két pontot.”