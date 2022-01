Csipes Tamara és Szilágyi Áron lettek 2021 legjobb sportolói

A teli sportcsarnokok és stadionok helyett most egy jóval előkelőbb helyszínen, és a megszokott sportszerelés helyett sokkal elegánsabb ruhában találkozhattunk Magyarország legjobb sportolóival, valamint kollégáinkkal is. Az alábbiakban az esemény hangulatát próbáljuk meg visszaadni.

Vörös szőnyeg

Az érkezéskor voltak, akik rutinosan mozogtak ebben a környezetben is, néhány sportolón, kísérőn és újságírón is érezhető volt azonban, hogy nem ez a számára legmegszokottabb környezet. A néhány perces akklimatizálódás után lassan oldódott a hangulat és egy-egy üdítő, esetleg egy pohár bor mellett folytak a beszélgetések a tv-közvetítésig. Megközelítőleg egy órával az adás megkezdése előtt a díjazottakat „díjátadó próbára szólították”. A kollégákkal igyekeztünk figyelemmel kísérni, kik tűntek el a folyosókról, hogy jobb eséllyel latolgassuk az esélyeket. Egy csapdába bele is sétáltunk, hiszen a női vízilabda-válogatott több tagja is a ruhatártól nem messze beszélgetett, így arra következtettünk, nem az övék lesz a legjobb csapatnak járó serleg. Utólag kiderült, tévedtünk.

A női kajak négyes zsinórban harmadszor nyert olimpiát. Fotó: Somogyi Tibor

A gála

A színház lelátóin, akarom írni nézőterén már komolyabbra fordult a dolog, főleg a Himnusz elhangzásakor, amely után elindult a díjátadás. Az utóbbi évek hasonló gáláit látva várható volt, hogy lesz egy olyan köszönőbeszéd, amely megtöri az udvarias mondatok sorát. Ezt a szerepet idén Csipes Tamara vállalta magára. A női kajak négyes lett a legjobb az egyéni sportágak csapatai közt, így Bodonyi Dóra, Kárász Anna és Kozák Danuta mellett ő lépett a színpadra. A mikrofon mögé már egyedül Csipes állt. A később az év női sportolójának is megválasztott, 2021-ben olimpiai bajnoki arany- és ezüstérmet is nyerő kajakos ekkor kissé lazábban és viccesen beszélt, majd az egyéni elismerés után komolyabbra fordította mondandóját. Ekkor már arról nyilatkozott, hogy egy-egy gyengébb eredmény után is fontos meglátni a sportolókban az embert, és azt, hogy mennyi munka van a teljesítményük mögött, ebben pedig kulcsszerepe van a sportújságíróknak. A már 2011-ben is az év legjobbjának választott versenyző szavai mindkét esetben a lehető legjobb fogadtatásra találtak.

A zenei és táncos produkciókkal tarkított ünnepély folytatásában Schäfer András emelte ki, hogy a kajakos hölgyek megkönnyítették a dolgát. A DAC középpályása vette át a karanténban lévő Fiola Attila helyett az év sportpillanatáért járó elismerést. Az Európa-bajnokságon a franciáknak lőtt gól lett ugyanis a kategória győztese. A DAC középpályásának elmondása szerint nyugodtabban lépett színpadra, tudva, hogy nem kell olyan mély hangvételű beszédet mondani, abban ugyanis úgy gondolja, nem olyan jó.

Schäfer András Fiola Attila helyett ugrott be. Fotó: Somogyi Tibor

A legjobb csapatnak a női vízilabda-válogatottat választották. A mindig mosolygós lányok színpadra vonulása közben egy-egy füttyentés is elhangzott. Ismerve a férfi válogatott tagjainak vagányságát, aligha kell sokáig nyomozni, honnan is érkezhettek ezek a hangok. Ilyenkor rendre a győztes által választott zene szólalt meg. Ekkor a Tankcsapda Fiúk ölébe a lányok száma indult el, fenntartva a továbbra is könnyedebb, sportosan elegáns légkört.

Levezetés

A legjobb férfi sportolónak járó elismerés átadását követően a sportriportereké volt a főszerep, hiszen a színpadot elfoglalva szólaltatták meg hosszabb-rövidebb időre Szilágyi Áront és társait. A háromszoros olimpiai bajnok kardvívóval az élen a kategóriák győztesei hősiesen álltak meg akár a tizedik kollégánál is, és válaszoltak kérdéseikre. Az igazán figyelmesek még a szereplést nem túlságosan kedvelő úszót, Milák Kristófot is elcsíphették néhány mondatra. E közben persze készültek a közösségi médiákra szánt fényképek is. Ebben is az élen jártak a már említett vízilabdázók, de szinte mindenki kihasználta az alkalmat, hogy a saját telefonjával is megörökíthesse az ünnepi pillanatokat. A gálán több kategóriában is díjazták a fogyatékos sportolókat is, akiknél szintén sorban álltak az újságírók, ezzel is elismerve, hogy az ő eredményeik is megérdemlik a reflektorfényt.

A gála körítése, szervezése a magyar sporthoz méltó volt. Bajnokaink megmutathatták egy másik oldalukat, megünnepelhették legutóbbi sikereiket és a Nemzeti Színházban eltöltött órák talán hozzásegítik őket, hogy az előttünk álló évben, olimpiai ciklusban ismét kihozzák magukból a legjobbat.

A díjazottak Az év férfi sportolója:

Szilágyi Áron (vívó) Az év női sportolója:

Csipes Tamara (kajakozó) Az év csapata (hagyományos csapatsportok):

női vízilabda-válogatott Az év csapata (egyéni sportágak csapatversenye):

női kajak négyes (Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Kárász Anna, Kozák Danuta) Az év edzője:

Decsi András (vívás) Az év fogyatékos férfi sportolója:

Kiss Péter Pál (kajakozó) Az év fogyatékos női sportolója:

Pap Bianka (úszó) Az év fogyatékos csapata:

női kerekesszékes vívóválogatott (Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Madarászné Mező Boglárka, Dani Gyöngyi, Veres Amarilla) Az év sportpillanata:

Fiola Attila gólja a labdarúgó Európa-bajnokságon, Franciaország ellen MSÚSZ-életműdíj:

Raduly József magyar bajnok és kupagyőztes válogatott labdarúgó Az év E-sportolója:

Blazsán Patrik (autósport) Az év szabadidős sporteseménye:

Buzánszky Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa (Debrecen)