Csipes Tamara: „A mentális egészség a legfontosabb a sportban”

Budapest | Közvetlen stílusával Csipes Tamara akaratlanul is mosolyt csalt a nézők arcára az év női sportolójának és az év csapatának járó díjak átvételekor. De a 32 éves kajakos szokványosnak nem mondható köszönőbeszédeiben felhívta a figyelmet arra is, a kevésbé jó eredmények mögött is hatalmas munka áll, és nem csak a legjobbakat kellene észrevenni. A szókimondó, minden válaszát alaposan megfontoló, szimpatikus olimpiai bajnokkal (K4 500, Rio és Tokió), „civilben” lelkes természetvédővel beszélgettünk a budapesti Nemzeti Színházban.