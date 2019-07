Csillaghullás és egy 15 éves tini felemelkedése Wimbledonban

Nem jutott tovább a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójába Martin Kližan a férfiak mezőnyében. Meglepetésekben is bővelkedett az első nap: az esélyesek között emlegetett Alexander Zverev és Sztéfanosz Cicipász is búcsúzott All England Clubbtól.

Nem jutott tovább a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójába Martin Kližan a férfiak mezőnyében. Meglepetésekben is bővelkedett az első nap: az esélyesek között emlegetett Alexander Zverev és Sztéfanosz Cicipász is búcsúzott All England Clubbtól.

A legmagasabb rangsorolt szlovák férfi teniszezőt a francia Jeremy Chardy győzte le négy játszmában. Kližan nem kezdte túl jól a meccset, hiszen azonnal elvesztette az adogatását, így Chardy már 2:0-ra is vezetett. Ám ezután magára talált Kližan, és egymás után öt játékot is megnyert, végül 6:3-ra behúzta a szettet. A második játszma teljes katasztrófa volt a szlovák szempontjából, háromszor is elvesztette a szerváját, így a francia 24 perc alatt 6:0-val egyenlített. Kližan a továbbiakban sem találta a ritmust, és végül 6:3, 0:6, 3:6, 4:6-ra elbukta a meccset.

Csillaghullás

A férfi mezőnyt már az első játéknap megrostálta. Időrendben először a görög Sztéfanosz Cicipász búcsúzott a tornától. Attól a Thomas Fabbianótól kapott ki, akit egy évvel ezelőtt nagyon simán, 91 perc alatt legyőzött a wimbledoni harmadik fordulóban. Az olasz teniszező ezúttal teljesen más arcát mutatta, félelem nélkül, agresszívan teniszezett, amivel teljesen meglepte a 20 éves Cicipászt. „A tavalyihoz viszonyítva teljesen más volt a tenyerese, rengeteget fejlődött, nagyon kényelmesen ütötte. Nekem jóformán találgatnom kellett, hova helyezi a labdáit. Egy évvel ezelőtt elég könnyű dolgom volt, eddigi pályafutásom legkönnyebb wimbledoni győzelmét szereztem meg. Aznap hihetetlenül jól játszottam. Valamilyen oknál fogva ezúttal a közelébe sem kerültem a tavalyi szintemnek. Ő viszont rengeteget fejlődött, sokkal stabilabban teniszezett, mint egy éve” – értékelt a korai búcsút követően a görög.

Nem ő volt az egyetlen, aki a sokra hivatott fiatal generációból búcsúzott. A német Alexander Zverev nem bírt a cseh Jiří Veselývel. A két teniszezőt 119 hely választja el a világranglistán a német javára. Ennek megfelelően is kezdődött a meccs, Zverev 6:4-re nyerte az első szettet. Aztán jött a Grand Slam-tornákon már-már megszokott Zverev-krízis, amikor a német előnyről izgulja el a mérkőzéseit. „Egy-két dolog nem az én elképzelésem szerint alakult, és tulajdonképpen minden szétesett. Tipikus Grand Slam-mérkőzés volt számomra. Nem túl nagy az önbizalmam jelenleg. Csak a negyedik szettben volt öt-hat bréklabdám, de egyet sem tudtam megcsinálni. Amikor pedig én kerülhettem brékhátrányba, az ellenfelem rögtön kihasználta a lehetőséget. Ezt a mérkőzést nem a tenisz miatt veszítettem el. Arról van szó, hogy az önbizalmam a nulla alatt van” – mondta önkritikusan a 22 éves játékos.

Az osztrák Dominic Thiem folytatta a sort, aki az amerikai Sam Querrey-től kapott ki 7:6, 6:7, 3:6, 0:6-ra. Ahogy Alex Zverev úgy Thiem is megnyerte az első szettet, ám nem tudott élni az előnyével. A 31 éves amerikai szívósan küzdött a második szettben, amelyet tie-breakben 7:1-re behúzott. Innen pedig már könnyedén gyűjtötte be az osztrák teniszező skalpját.

A második helyen kiemelt Roger Federer pont ellenkező utat járt be, mint Thiem és Zverev. Az első szettet még elvesztette a dél-afrikai Lloyd George Harris ellen, ám a következő hármat könnyedén nyerte, így ott van a második fordulóban.

Az ausztrál házirangadón Nick Kyrgios és Jordan Thompson csapott össze, amelynek végjátéka pont olyan rapszodikusra sikerült, amilyenre a két játékos maga is képes a pályán. A negyedik szettet Kyrgios bukta el 0:6-ra, az ötödiket pedig Thompson 1:6-ra, így a botrányairól is híres Kyrgios lesz ott a második fordulóban.

A 15 éves csoda

A női mezőnyben a világelső Ashleigh Barty és a címvédő Angelique Kerber is bejutott a második körbe. Nem lesz a 64 között azonban a 39 esztendős Venus Williams, aki 2000-ben, 2001-ben, 2005-ben, 2007-ben és 2008-ban is megnyerte a wimbledoni tornát, és volt világelső is. A nála 24 évvel fiatalabb honfitársa, a világranglista 313. helyezettje, a 15 éves Cori Gauff ütötte ki. Gauff 2004. március 13-án született, ekkorra Venus Williams már négy Grand Slam-tornán győzött egyéniben. Gauff szabadkártyával indult a selejtezőben és alaposan megszolgálta a bizalmat: szettveszteség nélkül harcolta ki a főtáblás szereplés lehetőségét, többek között a selejtezők első kiemeltjének, Aliona Bolsovának legyőzésével. 15 éves korával ő lett Wimbledon történetének legfiatalabb főtáblás játékosa az Open-érában.

Az amerikai tini 1 óra 21 perc alatt, 6:4, 6:4-re győzte le Venust. „Számomra ez volt az álomsorsolás (a Williams testvérek a lány példaképei – a szerk.), ezért nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szinten tudtam játszani. Nagyszerűen teniszezett, amikor pedig korábban találkoztunk, nagyon kedves volt velem. A pályán nem gondoltam Venusra, csak a játékomra figyeltem. Mindegy, ki ellen játszom, győzni szeretnék. Végig ezen jártak a gondolataim. Korábban azt mondtam: szeretnék a legnagyobb lenni. Nyolcéves voltam, amikor apukám azt mondta, képes lehetek erre. Nyilván nem hittem el, még mindig nem vagyok erről 100%-ig meggyőződve, mégis ki kell ezeket mondani. Sosem tudhatjuk, mi fog történni. Ha úgy megyek ki erre a meccsre, hogy pár játékra talán jó lehetek, biztosan elveszítem a meccset. Az volt a célom, hogy a legjobbamat nyújtsam. Az álmom pedig, hogy nyerek. Így történt” – nyilatkozta a fiatal tehetség.

Nem párosoznak

Nem indul el Babos Tímea és Fucsovics Márton vegyes párosban a wimbledoni teniszbajnokságon. „Nem változott a közös célunk, szeretnénk kijutni a tokiói olimpiára, és ott Magyarországot képviselve együtt indulni vegyes párosban. Az olimpiára nem lehet vegyes párosban kvalifikálni, az indulhat, aki egyéniben vagy párosban kijut. Ezért dolgozunk, és ezért olykor áldozatot kell hozni. A szakmai szempontokat mérlegelve, teljes egyetértésben úgy döntöttünk, hogy Wimbledonban mindketten a saját feladatunkra koncentrálunk, és kivételesen nem indulunk vegyes párosban” – állt a két teniszező közleményében.