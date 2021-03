Csak légiósok az év focistája jelöltjei között, Kalmár a Fortuna Liga legjobbja

A Szlovák Labdarúgó-szövetség és a Pravda közös szavazását immár 28. alkalommal szervezték meg. Idén egyetlen Fortuna Ligában szereplő labdarúgó sem jutott be a top 10-be. Ott van viszont a legjobbak között a Göteborgba frissen igazolt Marek Hamšík, aki eddig nyolcszor nyerte el a kitüntetést, és Martin Škrtel is, aki négyszer diadalmaskodott. A két játékost 2007 óta csak az Internazionale hátvédje, Milan Škriniar tudta megelőzni, akit tavaly választottak meg az év focistájának, és idén esélye van, hogy megvédje a címét. A tavalyival ellentétben nem került be az elitbe többek között a doborgazi Bénes László (Augsburg), Róbert Boženík (Feyenoord) és Stanislav Lobotka (Napoli) sem. Viszont van két kapus is a tízes listán: Martin Dúb-ravka és Marek Rodák, azonban az ankét történetében még egyszer sem győzedelmeskedett kapus.

A legjobb 21 év alatti játékosnak járó Peter Dubovský-díj sorsa Róbert Boženík és David Strelec (Slovan) között fog eldőlni. A rózsahegyieknél télig szereplő, majd onnan az orosz Ahmat Groznijba távozó Almási László a negyedik lett ezen a szavazáson.

A 2020-as év legjobb trénere az ifj. Ján Kozák (Slovan), Pavol Staňo (MŠK Žilina) és Vladimír Weiss (Grúzia válogatottja) hármasból fog kikerülni. A DAC vezetőedzője, Bernd Storck a negyedik lett.

A Fortuna Liga legjobbjának járó elismerést a DAC csapatkapitánya, Kalmár Zsolt szerezte meg. 28 szavazattal előzte meg a második Dominik Greifet (Slovan). Andrija Balic, a sárga-kékek középpályása a hatodik lett.

A kategória győzteseit március 25-én fogják kihirdetni Szencen, ahol valószínűleg mindegyik érintett jelen lesz, hiszen a szlovák válogatott Ciprussal, Máltával és Oroszországgal játszik vb-selejtezőt március végén.

Az év focistája (ábécérendben): Martin Dúbravka (Newcastle)

Ondrej Duda (Hertha)

Marek Hamšík (Jifang/Göteborg)

Patrik Hrošovský (Genk)

Juraj Kucka (Parma)

Peter Pekarík (Hertha)

Marek Rodák (Fulham)

Milan Škriniar (Inter)

Martin Škrtel (Basaksehir)

Martin Valjent (Mallorca)