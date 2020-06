Conor McGregor végleg befejezte?

Bő egy hete Conor McGregor bejelentette, hogy visszavonul az MMA-ból (kevert harcművészetek). A 31 éves ír származású harcművész Twitter-oldalán közölte döntését, melyet a média több esetben is megkérdőjelezett, arra hivatkozva, hogy hogy az ír harcos már harmadszor sokkolja a világot ezzel a manőverrel. Korábban már 2016-ban és 2019-ben is bejelentette, hogy abbahagyja a küzdősportot, azonban mindkét alkalommal visszatért. „Már nem hoz úgy lázba a sport. Kicsit unom már” – mondta legutóbb McGregor, mikor a lépésről kérdezték.

Két súlycsoport, két öv

Bár nem ő rendelkezik a legjobb statisztikával az MMA történelmében, McGregor az első, aki két súlycsoportban egyidejűleg tudhatta magáénak a bajnoki övet. Először pehelysúlyban szerezte meg az ideiglenes bajnoki címet Chad Mendes ellen, majd ugyanebben a súlycsoportban a teljes értékű bajnoki övet is elnyerte José Aldótól, akit mindössze 13 másodperc alatt ütött ki KO-val – azóta is ez a leggyorsabb győzelem egy mérkőzésen.



A másik bajnoki övét a pehelysúly feletti kategóriában, könnyűsúlyban szerezte meg Eddie Alvarez ellen egy igazi domináns mérkőzésen. A hírhedt McGregor mérkőzései között megkerülhetetlen a Nate Diazzal való rivalizálása, akivel kétszer is megküzdött: az első bunyót elveszítette, a visszavágót viszont megnyerte. McGregor a bokszban is próbára tette magát ezután, méghozzá a veterán Floyd Mayweather ellen. McGregor bírói döntést követően elvesztette a mérkőzést, azonban nagy elismerésre tett szert a teljesítményéért.

Botrány Kabibékkal

McGregor sikertörténete 2018 októberében változott meg, amikor az orosz Kabib Nurmagomedov elleni mérkőzésen a negyedik menetben kikapott. A félelmetes birkózó Kabib sikeres fojtását követően Conor feladta a küzdelmet. A mérkőzés végeztével kezdett azonban a valódi összetűzés. Kabib kiugrott a ketrecből, és megtámadta Conor egyik edzőtársát, illetve Kabib edzőpartnerei bemásztak a ketrecbe, és megtámadták McGregort. Az esetet követően mindkét harcművészt megbüntették. Kabib azzal indokolta a történteket, hogy McGregor a meccset megelőzően betörte Nurmagomedovék csapatbuszának ablakát, s ezen túlmenően sértő szavakkal illette Kabib vallását és kultúráját.



McGregor azóta már elmesélte a sajtónak, hogy erre a küzdelemre valószínűleg túlságosan megszállottan készült, és ezért rendszeresen alkoholt is fogyasztott.

McGregor (balra) és Nurmagomedov öldöklő küzdelme. - TASR-felvétel

2020-ra is tervezett

Több mint egyéves távollét után McGregor visszatért az oktagonba, és legyőzte Donald Cerronét az eggyel még nehezebb váltósúlyban, s ezzel ő lett az első harcos, aki KO-győzelmet tudhat magáénak pehely-, könnyű- és váltósúlyban egyaránt. 2020-ra több mérkőzés is szerepelt Conor naptárjában, de a koronavírus okozta komplikációk miatt ezek elmaradtak, ami szintén befolyásolhatta a visszavonulásról hozott döntését.



McGregor mindenesetre az MMA valaha volt egyik, ha nem a legnagyobb csillaga, aki miatt emberek milliói figyeltek fel a kevert harcművészetekre. Hogy ezúttal is visszatér-e a küzdősportba, egyelőre rejtély.