BL-selejtezők: a Slovan második csapata landolt Feröeren

Az első csapat megérkezése utáni teszteléskor a Slovan egyik fizioterapeutájának pozitív lett a koronavírustesztje, így az UEFA döntése nyomán a mérkőzést péntekre halasztották.



A Slovan mindent elkövet, hogy az első géppel elutazott játékosok is ott lehessenek a meccsen, de a feröeriek mostanáig ragaszkodnak ahhoz, hogy karanténban maradjon az első küldöttség – még abban az esetben is, ha az újabb tesztek is negatívak lesznek. Könnyen lehet, hogy a meccsen csak a ma érkezett játékosok léphetnek pályára. Köztük többen vannak az első keretből (Holman, Lovat, Apau, Daniel, Drazic és Šulla), de a többiek mind ifisták.

