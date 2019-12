BL: a Zidane-nal legyőzhetetlen Real Madrid a ManCityt kapta

Hétfőn a svájci Nyonban kisorsolták a 2019/2020-as Bajnokok Ligája és Európa-liga-szezon párosításait. A Bajnokok Ligájában több slágermeccs is összejött, de még így is kiemelkedik a Real Madrid–Manchester City párosítás.

Hétfőn a svájci Nyonban kisorsolták a 2019/2020-as Bajnokok Ligája és Európa-liga-szezon párosításait. A Bajnokok Ligájában több slágermeccs is összejött, de még így is kiemelkedik a Real Madrid–Manchester City párosítás.

A hétfői, nyoni sorsoláson eldőlt, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, a 16 között először szereplő RB Leipzig az előző idény döntősével, a Tottenham Hotspurrel csap össze. A párosítások közül kiemelkedik a Real Madrid és az angol bajnok Manchester City párharca: érdekesség, hogy Thomas Tuchel, a Paris Saint-Germain vezetőedzője korábbi csapata, a Borussia Dortmund ellen vezényli majd tanítványait. A Barcelona a Napolival, a Juventus az Olympique Lyonnal, a Bayern München pedig a Chelsea-vel csap össze, míg az újonc Atalanta a Valenciával találkozik. A Bajnokok Ligája történetében először fordult elő, hogy kizárólag az öt legnagyobb bajnokságból – angol, francia, német, olasz és spanyol – jutott csapat a legjobb tizenhat közé.

Fordítva alakul a két gigász szezonja

Zinédine Zidane 284 nappal a harmadik Bajnokok Ligája-győzelme után tért vissza a Real Madrid vezetőedzői posztjára, de a csapat az ő irányításával is kellemetlen vereségek sorát szenvedte el az első hetekben. A szezon végén már nem volt miért harcolnia a csapatnak, az összes hátralévő mérkőzés tét nélküli volt, így még a rossz eredmények után sem kellett Zidane-nak magyarázkodnia.



A probléma viszont nem múlt el, és a Real az új idényben is messze elmaradt a várakozásoktól, olyannyira, hogy a szenzációhajhász spanyol lapok már Zidane esetleges kirúgását is megszellőztették. Ekkor úgy tűnt, hogy Zidane és a Real kapcsolata elfáradt, holtpontra jutott. Florentino Pérez elnök nyáron ismét mélyen a pénztárcájába nyúlt, és 300 millió eurót költött új játékosokra, akik közül Eden Hazard-t leszámítva senki nem tudott igazán beilleszkedni, és a belga első hónapjai is a sérülésekről szóltak. Visszatértekor Zidane nagytakarítást ígért, ehhez képest ugyanazok a nevek alkotják a Real kezdőcsapatát, mint két évvel ezelőtt. Gareth Bale esete a legérdekesebb, aki nem akar a Realban játszani, és Zidane sem akarja, hogy a Realban játsszon, mégis ott van, és többször megesett, hogy kulcsfontosságú szerep hárult rá.

Nyernek, nyernek és nyernek

A Mallorcától elszenvedett októberi józanító pofon óta azonban a Real veretlen, tizenegy mérkőzésből nyolcat megnyert, és összesen 29 gólt szerzett. A Real továbbra sem játszik jól, szórakoztatóan és látványosan pedig pláne nem, de nyer. Zidane újra képes volt elhitetni a játékosokkal, hogy ők a legjobbak, akik így rezzenéstelen arccal, katonai fegyelemmel végzik el a rájuk bízott „melót” hétről hétre.



Önmagában ez még nem garancia a sikerre, ám azt nem szabad elfelejteni, hogy 2015 és 2018 között valójában ezzel a virtussal nyert Bajnokok Ligáját egymás után háromszor a Real. Zidane edzői karrierje során még nem veszített párharcot a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, tizenkettőből tizenkettő a mérlege, pedig sorrendben a Roma, a Wolfsburg, a Manchester City, az Atlético Madrid, a Napoli, a Bayern München, az Atlético Madrid, a Juventus, a Paris Saint-Germain, a Juventus, a Bayern München és a Liverpool volt az ellenfél. „Amikor azt hiszed, hogy nem játszanak jól, nyernek. Amikor hátrányba kerülnek, nyernek. Amikor döntetlent játszanak a világ legnagyobb klubjaival, akkor is nyernek” – foglalta össze a Real Madrid erényét röviden Phil Kitromilides spanyol kommentátor 2018 tavaszán.

A Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő párosítása (az első meccset az elöl álló csapat otthonában rendezik): Borussia Dortmund (német)–Paris Saint-Germain (francia)

Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol)

Atalanta (olasz)–Valencia (spanyol)

Atlético Madrid (spanyol)–Liverpool (angol)

Chelsea (angol)–Bayern München (német)

Olympique Lyon (francia)–Juventus (olasz)

Tottenham Hotspur (angol)–RB Leipzig (német)

Napoli (olasz)–FC Barcelona (spanyol)

A nyolcaddöntő első mérkőzéseit február 18–19-én és 25–26-án rendezik, a visszavágók időpontja március 10–11. és 17–18.

Az Európa-liga párosítása a legjobb 16 közé jutásért (az első meccset az elöl álló csapat otthonában rendezik): Wolverhampton (angol)–Espanyol (spanyol)

Sporting CP (portugál)–Basaksehir (török)

Getafe (spanyol)–Ajax (holland)

Bayer Leverkusen (német)–Porto (portugál)

FC Köbenhavn (dán)–Celtic (skót)

APOEL (ciprusi)–Basel (svájci)

CFR (román)–Sevilla (spanyol)

Olimpiakosz (görög)–Arsenal (angol)

AZ Alkmaar (holland)–LASK Linz (osztrák)

FC Bruges (belga)–Manchester United (angol)

Ludogorec (bolgár)–Internazionale (olasz)

Eintracht Frankfurt (német)–Salzburg (osztrák)

Sahtar Donyeck (ukrán)–Benfica (portugál)

Wolfsburg (német)–Malmö (svéd)

AS Roma (olasz)–Gent (belga)

Rangers (skót)–Braga (portugál)

Az első mérkőzéseket február 20-án, a visszavágókat 27-én rendezik meg.

Félelmetes, de sebezhető

A Manchester City ellen nem a Real lesz az esélyes, de Pep Guardiola csapata idén közel sem annyira félelmetes, mint volt az utóbbi két évben, amikor rekordot rekordra halmozva nyerte meg a Premier League-et. Bár a Bajnokok Ligája-csoportból mindenféle megerőltetés nélkül továbbjutott a manchesteri csapat, a bajnokságban 17 forduló alatt négyszer is vereséget szenvedett, és már-már behozhatatlan, 14 pontos hátrányban van a listavezető Liverpoollal szemben. A City támadójátékára továbbra sem lehet panasz – a Premier League-ben a City lőtte eddig a legtöbb gólt, 49-et –, ám a 17 bajnokin 19 gólt kapott az együttes. Ebben nagy szerepe van, hogy a szezon elején Aymeric Laporte súlyos sérülést szenvedett, és eközben a többi hátvéd is felváltva látogatja az orvosi szobát. A City a legutóbbi tizenöt mérkőzéséből csak hármon nem kapott gólt, ami semmiképp sem jó előjel a szezon további részére. Bár, ahogy írtuk, Guardiola csapatának támadójátéka továbbra is kifogásolhatatlan, a nyáron szintén súlyos sérülést szenvedett, tavaly a gólok és a gólpasszok tekintetében is két számjegyű eredményt produkáló Leroy Sané további alternatívákkal és opciókkal szolgálhat majd a bal oldalon, miután felépült.



A statisztika mindenesetre a City és Guardiola mellett szól: a katalán edző eddig 17-szer találkozott a Real Madriddal – többször, mint bárki mással –, és kilenc győzelem mellett négy döntetlen és négy vereség a mérlege. A két csapat eddig kétszer találkozott a Bajnokok Ligájában: a 2012/2013-as szezonban a csoportkörben, akkor Madridban a Real 3–2-re nyert, Manchesterben 1–1 lett az eredmény. A 2015/2016-os idényben az elődöntőben csaptak össze, akkor a manchesteri 0–0-t követően a Real 1–0-ra nyert a brazil Fernando öngóljával.

A nagy csata reakciói „Nem vitás, hogy nagyon nehéz a sorsolásunk, a Real Madrid eddig 13-szor nyerte meg a Bajnokok Ligáját, vagyis mondhatjuk, hogy a sorozat történetének legjobb csapata. Ha pedig mi akarunk lenni a legjobbak, akkor a legjobbat kell megvernünk. Mi is ismerjük őket, és ők is ismernek minket. Úgy gondolom, hogy jók az esélyeink, top csapatunk van, már csak az a dolgunk, hogy a játékosokat a lehető legjobb állapotba hozzuk a februári két mérkőzésre” – mondta Txiki Begiristain, a Manchester City sportigazgatója. „Nagyszerű ellenfelet kaptunk, a semleges nézők számára biztosan izgalmas lesz az összecsapás. A legjobbunkat kell nyújtanunk. Bízunk a játékosainkban, mindenki pontosan tudja, hogy mit jelent számunkra a Bajnokok Ligája. Az ellenfelünk rengeteg pénzt költött az utóbbi években, de mi vagyunk a Real Madrid, mindenki ellen mi vagyunk az esélyesek. Otthon kezdünk, ahol megpróbálunk majd kedvező eredményt elérni a visszavágóra, hogy a negyeddöntő sorsolásánál is itt legyünk Nyonban” – összegzett Emilio Butragueno, aki jelenleg a Real Madrid intézményes kapcsolataiért felel.

A Real Madrid és a Manchester City a 2015/2016-os szezon elődöntőjében találkozott utoljára, akkor a spanyolok örülhettek.

A Ferencvárost megelőző Ludogorec az Interrel játszik

Az Európa-ligában Szoboszlai Dominik csapata, a Salzburg az Eintracht Frankfurttal találkozik az egyenes kieséses szakasz első fordulójában. A hétfői sorsoláson 16 kiemelt és nem kiemelt együttest sorsoltak össze egymással – nyolc klub, így az osztrák is a Bajnokok Ligájából került át csoportharmadikként –, azonos nemzetbeliek nem kerülhettek egy párharcba. A Ferencváros csoportjából továbbjutott csapatok közül az Espanyol az angol Wolverhampton Wanderersszel találkozik, a bolgár Ludogorec pedig a végső győzelemre is esélyesnek tartott Internazionaléval csap össze. A BL előző idényében elődöntős Ajax Amsterdam riválisa a Getafe lesz, a Sevilla a Kolozsvárral, az Arsenal az Olimpiakosszal, míg a Manchester United a Club Brugge-zsel játszik.