Biztató kezdés után sima DAC vereség Pozsonyban (+GALÉRIA)

A vendégek vezetőedzője újfent Veszelinov Dánielt állította a kapuba, és a védelmen sem változtatott a szerediek elleni meccshez képest. A középpályára bekerült Nebyla, elöl jobbról Szánthó, balról Verlinden igyekezett kiszolgálni Krstovicot és Baloghot.

A mérkőzést megelőzően nem csak szlovák és magyar szót hallhattunk a sajtóközpontban, egy bolgár kolléga angolul kért tőlünk útba igazítást. Mint kiderült, nem elsősorban a nagy múltú rangadó, hanem Vaszil Bozsikov miatt érkezett, akivel egy interjút is készített a lefújás után.

A hazaiak egy jótékonysági akció miatt ezúttal rózsaszín mezt húztak, amelyeket a találkozó után elárvereznek majd, a szerdahelyiek sárga-kékben játszottak. A szurkolótáborok kemény magjai, ahogy az lenni szokott, már a kezdő sípszó előtt „bekóstolták” egymást, nem úgy a játékosok, akik az első percekben mindkét oldalon a biztonságra helyezték a hangsúlyt. Az első, kaput eltaláló kísérletet a vendégek jegyezték, Verlinden beadását Szánthó fejelte kapura, de sajnos pont Chovan kezét találta meg a háló helyett. Egy perccel később ismét Verlinden volt a kiszolgáló, keresztpassza üresen találta Pintót, aki éles szögből lőtt, de újfent védett a pozsonyiak kapusa.

Az első negyedórát követően Krstovic szorult ápolásra, Sharani el is ment melegíteni, de végül nem volt szükség cserére. A labda érzésre a hazaiaknál volt többet, a statisztika viszont egált mutatott, de a huszadik percig meddő volt a mezőnyfölényük, ekkor Szaponjics került helyzetbe, de Veszelinov védett. A 27. percben viszont már tehetetlen volt, amikor Rabiu indítását Szánthó fejelte pont középre, ahol az érkező Zmrhal szépen a bal alsóba lőtt, 1:0.

Öt perccel később ígéretes akciót vezetett a bal oldalon a DAC, Ciganiks szinte az alapvonaltól tette vissza a labdát a tizenhatos előtt elmozgó Verlindenhez, aki lövés helyett egy cselt csinált, majd tüzelt, de a labda jóval a kapu mellett csorgott ki az alapvonalon. A másik térfélen Szaponjics fülelt le egy rossz szerdahelyi passzt, majd megpróbálta átemelni a 20-25 méterre helyezkedő Veszelinovot, akinek végül le kellett hajolnia, hogy megfogja a rosszul sikerült kísérletet. Szinte rögtön jött a következő helyzet, de a balról keresztbe mozgó Verlinden szorongatott helyzetből mellé lőtt.

A hazaiak is tudtak hibázni, de leginkább épp a labdát megszerző Nebyla lepődött meg, hogy három a három ellen indulhattak meg. Végül Szánthó lőhetett jobbról, de Kankava blokkolta a kísérletet. A magyar szélső mezét alaposan meghúzták a helyzetnél, de nem esett el, nem járt büntető. A félidő egy Slovan-lövéssel végződött, egy legurított szabadrúgás után Weiss lőtt méterekkel fölé.

A szünet után néhány másodperccel elvesztették a labdát a dunaszerdahelyiek villámgyorsan indult az ellenakció, a leshatáron kilépő Mustafic teljesen üresen adott be jobbról, ahol szintén ember nélkül érkezett Rabiu. A hazaiak tízese levette a labdát, majd védhetetlenül a hálóba lőtt, 2:0.

A gól után kissé megzavarodtak a vendégek, de a pozsonyiak nem tudták nagy nyomás alá helyezni a sárga-kék kaput. Balogh volt az első, akiben újra feltűnt a tűz, szép megindulása végén azonban Pinto pontatlanul adott középre, így felszabadítottak a hazaiak.

Gyorsan jött a harmadik is, Rabiu most a kiszolgáló volt, a jobb oldalról külsővel remekül ugratta ki Mustaficot, aki a védők között az ötösről lőtt gólt, 3:0. A Slovant mintha kicserélték volna a félidőben, sokkal aktívabban, gólra törőbben játszottak és kiemelkedő volt a helyzetkihasználásuk is.

Az égszínkék ultráknak volt okuk az örömre, elő is kerültek a pirotechnikai eszközök a szektorukban. A szerdahelyi B-közép ugyan szép számban képviseltette magát, a harmadik gól után érthető okokból már csendesebben követte az eseményeket, csak úgy, mint Joao Janeiro, aki egyre többször tűnt el a technikai zóna széléről. A hazaiaknál a súlyos sérülése után felépülő Holman Dávid a 65. percben lépett pályára. A dunaszerdahelyiek szakmai stábja is változtatott, Verlindent Brunetti váltotta, így védekezésben három belső védőre álltak át. Ez sem tette azonban megnyugtatóvá a játékukat, Hrnčár jobbról érkező beadását Szaponjics teljesen üresen lőtte a felső lécre.

A Krstovicot váltó Sharani igyekezett lefutni védőit, néhányszor sikerült is neki, de a befejezései elkerülték a kaput. A 79. percben Ciganiks találta magát tisztán a tizenhatoson belül, de 20-30 centiméterrel mellé lőtt.

A Slovan 5000 ingyen jegyet biztosított gyermekeknek a mérkőzésre, ennek ellenére csupán 6134-en foglaltak helyet a stadionban. A hajrára Moumou váltotta Ciganiksot a csallóközieknél.

A hosszabbításban egy szöglet után Dimun megpattanó lövése utat talált a kapuba, így 3:1-es hazai győzelemmel ért véget a mérkőzés.

Slovan Bratislava–DAC 3:1 (1:0) Gólszerzők: Zmrhal (27.), Rabiu (46.), Mustafic (59.), ill. Dimun (92.) Játékvezető: Marhefka, 6134 néző Sárga lap: Kasia, Lovat, Weiss, Rabiu, Zmrhal ill. Kružliak SLOVAN: Chovan–Hrnčár, Kasia (Abena 80.), Bozsikov, Lovat (Čavrič 65.)–Kankava (Holman 65.), Mustafic–Zmrhal (De Marco 90.), Rabiu (Green 80.), Weiss–Szaponjics DAC: Veszelinov–Pinto, Kružliak, Muhamedbegovic, Ciganiks (Moumou 84.)–Dimun, Nebyla–Szánthó (Andrezinho 46.), Balogh, Verlinden (Brunetti 68.)–Krstovic (Sharani 61.)