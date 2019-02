Bényben hat órán át pingpongoztak

Az ötletgazdák között szerepel Kremmer Szabolcs, újonnan megválasztott polgármester és Ovszák Tibor, az esemény főszervezője.

„Nem hirdettük a versenyt plakáton és más szokványos formában, hanem csakis a közösségi hálóra támaszkodtunk. Eleinte aggódtunk is, hogy nem övezi majd kellő érdeklődés a megmérettetést, ám kellemesen meglepődtünk, amikor negyvennégyen neveztek be. Az asztaliteniszezőket négy csoportba soroltuk, külön küzdöttek az aktív versenyzők, az amatőrök, a gyerekek tizenöt éves korig és a hölgyek. Öt asztalon folyt a csata, ám így is hat órán át álltak egymással szemben és ütötték a labdát a pingpongozókˮ – tájékoztatott Szőköl Imre versenyző és szervező.

Az egyes csoportok győztesei serleget kaptak, de ajándék nélkül senki sem ment haza. A rendezvénynek jótékonysági jellege is volt, összesen 261 euró gyűlt össze adakozásból, az összeget a helyi óvoda fejlesztésére fordítják. Érdekességnek számított, hogy a torna legidősebb játékosa, a hetvennyolc esztendős Botta Károly az értékelést követően Muzslára sietett, ahol az esti órákban bajnoki mérkőzésen állt rajthoz.