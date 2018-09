Babos Tímea edzőt vált

Budapest | A továbbiakban nem Thomas Drouet irányítja a teniszező Babos Tímea edzésmunkáját. A 25 éves magyar játékos a Facebook-oldalán megjelent csütörtöki közleményben emlékeztet rá, hogy közel öt évig, 2014 tavasza óta dolgozott együtt a monacói szakemberrel.

"Nehéz szavakba önteni, sőt, lehetetlen összefoglalni az elmúlt 175 hetet, amit Thomasszal együtt töltöttünk. Szeretném megköszönni Neki a kitartását, a munkabírását és legfőképpen azt, hogy mindig hitt bennem" - fogalmazott a páros világranglistát vezető Babos.

Hozzátette, a 35 esztendős edzővel sok mindenen mentek keresztül, és bár a sok nevetés és öröm mellett "olykor voltak könnyek is", minden helyzetet együtt, igazi csapatként éltek meg.

Kiemelte, Drouet irányításával lett belőle top 25-ös játékos, páros világelső, és ugyancsak az ő edzésmunkájának köszönhetően nyerte meg pályafutása első felnőtt páros Grand Slam-bajnoki címét idén Ausztráliában.

"Büszke vagyok a közös munkánkra, az eredményeinkre és az őszinteségen alapuló kapcsolatunkra, de eljött a váltás ideje. Közös megegyezéssel és fájó szívvel döntöttünk úgy, hogy le kell zárni ezt a szép és sikeres időszakot" - írta a soproni teniszező, aki szerint ebben a helyzetben is előre kell néznie, mert még bőven vannak megvalósítatlan céljai.

Thomas Drouet közleményben reagált tanítványa szavaira, ebben megköszönte az elmúlt évek munkáját.

Babos Drouet irányításával három egyéni WTA-tornagyőzelme (2018 Tajvan, 2017 Budapest, 2015 Tajvan) mellett öt alkalommal volt finalista, míg párosban 11-szer ünnepelhetett. Addigi legnagyobb sikereként tavaly év végén a cseh Andrea Hlavackovával megnyerte a páros világbajnokságot.

Legjobb Grand Slam-szereplései is a monacói edzőhöz kötődnek: egyéniben a 2016-os US Openen a harmadik fordulóig jutott, míg idén az Australian Openen - Kristina Mladenovic párjaként - győzni tudott, és további három alkalommal (2014-ben Mladenoviccsal Wimbledonban, 2016-ban Jaroszlava Svedovával ugyancsak Wimbledonban, 2018-ban a US Openen Mladenoviccsal) volt finalista. Vegyes párosban két GS-döntőt játszhatott (2015 Wimbledon, Alexander Peya, 2018 Australian Open, Rohan Bopanna oldalán).

Az egyéni világranglistán pályafutása legjobbjaként 2016 szeptemberében a 25. volt, míg párosban jelenleg is ranglistavezető.

Azt egyelőre nem tudni, ki lesz a magyar játékos új edzője.