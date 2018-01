Babos szidalmazása miatt megbüntették Vandeweghe-t

Melbourne | Tízezer dolláros büntetést kapott az amerikai CoCo Vandeweghe, aki az ausztrál nyílt teniszbajnokság első fordulójában trágár kifejezéssel illette Babos Tímeát.

A tizedik helyen kiemelt játékos - akit Babos 7:6 (7-4), 6:2-re győzött le - azzal védekezett, hogy magyar riválisa túlzottan ünnepelt a mérkőzés közben, emiatt sértegette, s vágta földhöz az ütőjét.

Az előző évben Ausztráliában és a US Openen is elődöntős amerikait már a mérkőzés közben is megbüntették, mivel az egyik térfélcserénél annak ellenére megevett egy banánt, hogy a pihenőre szánt idő már lejárt.