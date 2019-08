Az utolsó körökben dőlt el a dobogó sorsa a Magyar Nagydíjon

Óriási taktikai csatában Lewis Hamilton és a Mercedes nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A dobogós helyek sorsa az utolsó körökben dőlt el, Hamilton ekkor előzte meg a Red Bull pilótáját, Max Verstappent, és Sebastian Vettelnek is sikerült felzárkóznia a 3. pozícióba.

Mogyoród | Óriási taktikai csatában Lewis Hamilton és a Mercedes nyerte a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A dobogós helyek sorsa az utolsó körökben dőlt el, Hamilton ekkor előzte meg a Red Bull pilótáját, Max Verstappent, és Sebastian Vettelnek is sikerült felzárkóznia a 3. pozícióba.

Történelmi időmérő

A szombati időmérő edzésen a várakozások szerint a Mercedesnek volt a legnagyobb esélye az első hely megszerzésére, azonban Max Verstappen pályacsúccsal megszerezte élete első pole pozícióját. A holland pilóta ezzel az F1 történetének 4. legfiatalabb pole-szerzőjévé vált, és 7 futamgyőzelem után végre az időmérős elsőség is meglett számára. A két Mercedes mögötte foglalt helyet a rajtrácson, Valtteri Bottas-Lewis Hamilton sorrendben. A Ferrari számára ijedtséggel indult a kvalifikáció, miután Charles Leclerc az edzés elején falhoz csapta autóját, így megsérült a hátsó szárnya, a csapat azonban gyors munkával helyrehozta, így a monacói indulhatott a 4., Vettel pedig az 5. rajtkockából.

Verstappen-uralom a rajt után

A rajtnál Verstappen jött el elsőként, a két Mercedes pedig csatába keveredett egymással – Hamilton és Bottas össze is értek, majd a finn Leclerckel is ütközött, autója meg is sérült, ezért a bokszba hajtott egy új vezetőszárnyért. A Mercedes pilótájának a mezőny végéről kellett felzárkóznia, esélye az áhított győzelemre pedig elszállt.

Verstappen magabiztosan tartotta vezető pozícióját: az első kerékcserékig Hamilton folyamatosan zárkózott fel, és próbált nyomást helyezni rá. A kiállásokat követően egy biztonságosnak tűnő 6 másodperces előnyt tudott kiautózni a holland, azonban Hamilton óriási tempót diktálva felzárkózott mögé, és támadni kezdte őt, ám egy idő után az ő abroncsai sem bírták, így kissé leszakadt ellenfelétől.

Taktikai húzás a Mercedestől

Mindkét pilóta folyamatosan rádión kommunikált a csapatával, tanácsokat, információkat kértek a beállításokkal, illetve ellenfelükkel kapcsolatban. A Mercedes-versenyző folytatta a felzárkózást, de látták, hogy Verstappent nehéz lesz elcsípni a pályán, ezért elévágással próbálkoztak, és a 49. körben kihívták kerékcserére Hamiltont.

Céljuk ezzel az volt, hogy míg a használt abroncsokon Verstappen lassabb köröket teljesít, Hamilton az új szettel gyors tud lenni, és amikor a Red Bull kihívja versenyzőjét, az biztosan mögé fog visszaérkezni. A Red Bullnál azonban nem a várt taktikát alkalmazták, és nem akarták kerékcserére hívni versenyzőjüket – így várható volt, hogy a futam végére elkopnak a holland gumijai, azonban vállalták a kockázatot.

Izgalmak a futam végén

Így is történt, Hamilton a futam végére utolérte az élen álló Red Bullt, és 4 körrel a leintés előtt meg is előzte Verstappent, aki már nagyon küszködött az abroncsaival, és arra kérte a csapatot, hogy cseréljék le a gumijait. Pozíciót ezzel nem veszített, előnye akkora volt a mögötte álló Ferrarikkal szemben, hogy könnyedén visszatért a 2. helyre.

Az utolsó körök izgalmai ezzel nem értek véget, a Ferrarik 3 körrel a futam vége előtt még egy kisebb csatát mutattak be, amiből Sebastian Vettel került ki győztesen, miután megelőzte csapattársát, Leclercet – így végül ő állhatott fel a dobogó alsó fokára.

Leclerc volt a 4. helyen az utolsó, aki nem kapott kört a mezőnyben – az 5. helyezett Carlos Sainz, a McLaren versenyzője már körhátrányban fejezte be a futamot. A Forma-1 mezőnye a Magyar Nagydíj után nyári szünetre megy, a világbajnokság augusztus végén, a Belga Nagydíjjal folytatódik.