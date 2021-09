Az Orosz Nagydíj sajtóvisszhangja: "Ez az ember egy élő legenda"

Nagy-Britannia:

---------------

Daily Mail:

"Lewis Hamilton stílusosan esőben szerezte meg 100. futamgyőzelmét. Esőisten oly gyakran segítette a 14 év és 108 nap során, amely az első és a 100. sikere között eltelt."



The Sun:

"Szívszorító nap Lando Norris számára, Lewis Hamilton megnyerte a mágikus századikat."



The Guardian:

"Csak hogy megfelelően megvilágítsuk Hamilton rekordját: a 91 futamgyőzelmet szerzett Michael Schumachert már lehagyta, utánuk Sebastian Vettel következik 53-mal. Hamilton 2007-es első, kanadai sikere óta minden szezonban nyert legalább egy versenyt. Idén a nyolcadik világbajnoki címére tör, s ezzel ebben a tekintetben is lehagyná Schumachert."



Olaszország:

------------

La Gazzetta dello Sport:

"Hamilton, a varázsló az esőben: a 100. győzelem Oroszországban."



Corriere dello Sport:

"Hamilton történelmet írt: 100 futamgyőzelem a Forma-1-ben. Ő az első pilóta, aki elérte ezt a mérföldkövet."



Spanyolország:

--------------

Marca:

"Hamilton történelmi márka a Forma-1-ben. Max Verstappen, a trónkövetelő az utolsó helyről rajtolva második lett, de vért kell majd izzadnia, ha meg akarja szerezni a koronát."



As:

"A rajtnál előzött, vezette a versenyt, majd egy lefelé tartó spirálba került, s félő volt, hogy nem ér el kiemelkedő eredményt. De Carlos Sainz Jr. soha nem adja fel, nem dobja be a törölközőt. Elkezdett esni, a Ferrari pedig készen állt, így Sainz végül dobogóra állhatott. Csak Lewis Hamilton, Oroszország lordja és a hihetetlen felzárkózást bemutató Max Verstappen végzett előtte."



Franciaország:

---------------

L'Équipe:

"Lewis Hamilton Oroszországban megszerezte 100. F1-es futamgyőzelmét és ismét kontrollálja a világbajnokságot."



Ausztria:

----------

Kronen Zeitung:

"Lewis Hamilton az esődráma végén megszerezte 100. győzelmét Szocsiban, és a jubileumi sikerrel ismét átvette a vezetést az összetett pontversenyben. Az élen haladó McLarenes pilótával, Lando Norrisszal ellentétben a negyedik helyről rajtoló világbajnok átmeneti esőgumira váltott röviddel a verseny vége előtt, s ezzel biztosította sikerét. Norris csak hetedik lett. A 20., utolsó helyről indult Max Verstappen - köszönhetően az időjárásnak is - másodikként zárt."



Svájc:

------

Blick:

"Ez az ember egy élő legenda! Lewis Hamilton Szocsiban 100. győzelmét aratta - és milyen rendkívüli módon -, s ezzel ismét vezeti a pontversenyt."

