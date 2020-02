Az elrabolt csatár

Azt nehéz elképzelni, hogy a Barcelona bármikor is összeállítási nehézségekkel szembesüljön. Pedig...

A csapat a 2019–2020-as idénynek úgy vágott neki, hogy a csatársorban bevetésre várt Lionel Messi, Luis Suárez, Ousmane Dembélé és a nyáron igazolt Antoine Griezmann, majd szezon közben berobbant a bissau-guineai születésű, 17 éves Ansu Fati is.

Novemberben előbb Dembélé sérült meg a Dortmund ellen, majd januárban Suárez szenvedett porcsérülést. Ez még mindig nem zavarta a klubot, hiszen két csatárt is kölcsönadott, a 20 éves Abel Ruizt a Bragának és a 22 éves Carles Pérezt az AS Romának.

Abban bízott ugyanis mindenki, hogy Dembelé hamarosan visszatérhet. Ez meg is történt, csak nem úgy, ahogy várták: a világbajnok francia az első edzésén olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a szezonban már nem játszhat.

Az pedig mégsem járja, hogy egy ekkora klubnak ennyire kicsi legyen a merítési lehetősége, a katalánok előhalásztak egy régebbi szabályt: abban az esetben, ha bizonyítani tudják, hogy egy játékosuk hat hónapra kidől, úgy a szövetség engedélyt adhat átigazolási szezonon kívül is új labdarúgó szerződtetésére.

A Barca válogatni kezdett, végül nem Lucas Pérez (Deportivo Alavés) vagy Ángel (Getafe) lett a befutó, hanem a Leganés támadója, Martin Braithwaite. A dán játékost kivásárolták élő szerződéséből 18 millió euróért, míg a kiesés elkerüléséért harcoló kiscsapat semmit sem tehetett.



Tisztességtelen szabály?

„Borzasztó helyzetbe kerültünk. Nem értjük a jelenlegi szabályt, amely szerint egy klub csak úgy elvehet másik csapattól egy játékost, orvosolandó saját problémáját, de közben a másik felet kilátástalan helyzetbe hozza ezzel. Megértenénk, ha a klubok között kölcsönös megállapodás születne, de a jelenlegi szabályok ellentétesek a klubok közötti egyenlőséggel. Megteszünk mindent, amit ilyen helyrehozhatatlan károk után tehetünk” – nyilatkozta elkeseredetten Martin Ortega, a Leganes főigazgatója, aki úgy érzi, erőszakkal elrabolták a játékosát.

A kis klub azt nehezményezi, hogy semmilyen beleszólása nem volt a történtekbe, ráadásul ők nem kapták meg a lehetőséget, hogy pótolják játékosukat. „Úgy gondoljuk, hogy ez a szabály tisztességtelen. De a Barcelonára nem haragudhatunk, mert csupán kihasználta a lehetőséget. De Braithwaite is úriemberként és profiként viselkedett, ugyanúgy velük edzett teljes intenzitással, tudva, hogy akár megsérülhet. Szeretnénk megköszönni neki az itt töltött időt” – tette hozzá Ortega.

Figyel a FIFA A spanyol labdarúgás valami olyan egyedi szabállyal bír, amellyel egyetlen ország sem: van olyan helyzet, amikor egy hosszabb távú sérülés miatt a helyi szövetségnek van olyan joga, amellyel az átigazolási időszakon kívül is engedélyezhet játékosmozgást. A FIFA évekkel ezelőtt kérte ennek törlését, de miután nagyon ritkán használják, így időnként elsikkad ennek a rendezése. Braithwaite esete azonban ismét rávilágított ennek a visszásságára, a madridi AS szerint a nemzetközi szövetség most figyeli a történeteket és aggodalmát fejezi ki. A FIFA elve érthető: azt szeretné, ha a versenyszabályok azonosak lennének mindenhol. Spanyolország azonban éppen az ellenkező irányba halad. Az AS emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a Villarreal is hasonló helyzetben volt, megkapta a spanyol szövetség engedélyét, de miután országhatáron kívülről igazolt volna, a FIFA közbelépett. A kiskapu ugyanis magában rejti a manipuláció veszélyét, ha megkerülhető az átigazolási időszak és kivételeket teremt, úgy a piac állandóan nyitva tartana. Nem beszélve a csalásokról, csak egy hamis orvosi igazolás kellene, és máris szabad a pálya az új ember szerződtetése felé.

A Leganés 25 forduló után négy győzelemmel, hét döntetlennel és 14 vereséggel a La Liga utolsó előtti, 19. helyén áll, hátránya jelenleg öt pont a már bennmaradást jelentő 17. pozícióhoz képest. A helyzet azért tragikus, mert az eddigi 18 góljából Braithwaite hatot, míg a januárban a Sevillához igazolt marokkói Youssef En Nesziri négyet szerzett. Ha most kellene fogadni, nem mernénk azt tippelni, hogy a Leganés túlélési esélye minimális.



300 millió eurós kivásárlási záradék

De ki ez a játékos, akiről az elmúlt napokban többet írtak, mint korábban valaha összesen? Mert azt nem lehet mondani, hogy Braithwaite akár csak a dán mezőnyből is kiemelkedett volna. Vagy inkább fogalmazzunk úgy, voltak nála jobbak, hiszen eljutott 39 válogatottságig és egy gólig.

Az Esbjergben nevelkedő csatár iránt a 2013-as dán kupagyőzelmet követően az Auxerre, a Rennes, a Celtic és a Hull City is érdeklődött, végül 2013 augusztusában kétmillió euróért a francia Toulouse szerezte meg. 149 mérkőzésen 40 gólt szerzett, majd 2017. július 13-án négyéves szerződést írt alá az angol másodosztályú Middlesbrough-val. Ott azonban két szezonja alatt csak az őszi időszakokban játszott, 2018 januárjában a Bordeaux, 2019 januárjában a Leganés vette kölcsön. Utóbbiban 21 mérkőzésen hat gólt szerzett, ez elég volt ahhoz, hogy a spanyolok négyéves szerződést kínáljanak neki, és ötmillió euróval a klub történetének második legdrágább játékosává váljon.

Itt érte a Barcelona ajánlata, és képzelhetjük, mekkora lehetőséget látott, ha bevallottan Real Madrid-érzelmű játékosként azonnal aláírt. A 28 éves játékossal a Barca 2024-ig szóló szerződést kötött, kivásárlási záradékát pedig 300 millió euróban állapította meg.

Menedzserének nem jött össze az, ami neki A dán sajtó közben örömtáncot jár, megszólalt az a Kim Boye, akit jelenleg az ország egyik legjobb személyi edzőjének és mentáltréning vezetőjének tartanak, és aki 1992-ben próbajátékon járt a Barcelonában. Interjúiban elmondta, Johan Cruyff elégedett is volt vele, de aztán egy súlyos térdsérülés nem csupán a spanyolországi lehetőséget vette el tőle, de be kellett fejeznie az aktív játékot is. „Amikor találkoztunk, elmondta nekem, az a nagy álma, hogy a Barcelonában vagy a Real Madridban játsszon. Azt válaszoltam, hogy nekem meg az az álmom. hogy hozzásegítsek valakit ehhez. Én ajánlottam neki a svéd játékosügynököt, Hasan Cetinkayát is, aki szerintem a menedzserek Maradonája. Beszélt Martinnal, és tetszett neki az elszántsága. Megvolt a terve velünk, mert álmodni, nem úgy, mint más dán menedzserek” – nyilatkozta Boye. Szerinte minden játékos esetében az a fontos, hogy elhiggye, nincsenek nagy különbségek, hogy Lionel Messi sem futballisten, hanem egyszerű földi halandó. „Amikor a Barcelonánál jártam próbajátékon, elmentem vécére. A csapat akkori sztárja, José Mari Bakero jött ki előttem. És rájöttem: az ő segge is ugyanolyan büdös. Ott vált számomra emberivé” – mesélte.

A Borónál fújnak rá

Hogy milyen játékos? Erről Braithwaite a klub saját televíziós csatornáján beszélt. „Technikás játékos vagyok, gyors és fizikálisan erős. A legjobb tulajdonságom az intelligenciám, egyszerűen futballdiáknak hívom magam, mert folyamatosan tanulom a játékot. Azt hiszem, a Barcelona játéka nagyon fekszik nekem, és sokat segíthetek a csapatnak. Természetesen a legfontosabb az, hogy gólszerző vagyok” – nyilatkozta szerényen.

A BBC közben felidézte a Midd-lesbrough-nál töltött időszakot, Robert Law újságíró úgy emlékezett rá vissza, olyan játékos, aki sokat ígért, de nagy csalódást okozott.

„Amikor először interjút készítettem vele, magabiztos volt. A Boro legendájához, Juninhóhoz hasonlította magát, és azt mondta, a szurkolók készüljenek fel az élvezetekre. Ez valahogy nem jött össze, összesen 40 mérkőzésen játszott, és kétszer is azt kérte, hadd mehessen kölcsönbe inkább.”

Garry Monknál még csak-csak játszott, de menesztését követően Tony Pulis már kevésbé számolt vele. 2019 márciusában égette fel teljesen a hidat: „Nem térek vissza a Middlesbrough-hoz. Pulisnak elég furcsa elképzelése van a futballról, ez tényleg nem más, mint a rúgd és fuss-játékstílus.”

Pulis dühösen reagált: „Igazi tiszteletlenség egy olyan ember, a tulajdonos Steve Gibson felé, aki multimilliomossá tette őt. Egész életemben a játékosokkal foglalkoztam, de ilyen hálátlannal még nem igen találkoztam.”



Pazar barcelonai bemutatkozás

A fő kérdés azonban még mindig az, miért kellett ezt a lépést megengedni a Barcelonának?

Lionel Messi, Antoine Griezmann és Ansu Fati bevethető, volt két csatár, akit kölcsönadott a klub télen (miért nem hívhatóak vissza?), és akkor még nem beszéltünk a közvetlen utánpótlásról. A B csapatban ugyanis akad két olyan játékos is, aki szerepelt már hazája felnőtt válogatottjában: a 21 éves japán Abe Hiroki, illetve a 12-szeres albán válogatott Rey Manaj, aki az Inter és a Pescara színeiben már a Serie A-ban is szerepelt.

A nyáron ráadásul jön a Braga portugál tehetsége, Francisco Trincao, és a klub már a télen is olyan játékosokat figyelt, mint Rodrigo (Valencia), Timo Werner (RB Leipzig), és Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Braithwaite mindenesetre nem sokat várt, a szombati, Eibar ellen 5–0-ra megnyert bajnoki 72. percében debütált, a hajrában adott egy gólpasszt Messinek, majd az ő lövése utáni kipattanót vágta a hálóba Arthur Melo.

„Nem mosom ki a ruhámat, hiszen Messi megölelt. Nagyon örülök, hogy az első asszisztomat neki adhattam” – nyilatkozta Braithwaite.

De Quique Setién, a Barca edzője is elégedett volt: „Braithwaite többet tett, mint amire számítottam, sokkal többet. Őszintén mondhatom, szerintem nagyszerű játékost szerződtettünk. Tökéletesen alkalmazkodik ahhoz, amit csinálunk, két gólban is szerepet vállalt.”