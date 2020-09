Andy Murray bukása és felemelkedése

A US Open második napján öt férfi teniszező is 2:0-s szetthátrányból felállva nyerte meg a meccsét és jutott tovább a második fordulóba. Az öt játékos között ott van a skót Andy Murray is, aki Grand Slamen utoljára 2019 januárjában, az Australian Openen lépett pályára.