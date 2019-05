Amorim gyors játékot és sok gólt vár az elődöntőben

Ahol Eduarda Amorim áll egy védőfalban, ott nagyon nehéz áttörni. A győriek 32 éves balátlövője negyedszer került be a női kézilabda Bajnokok Ligája álomcsapatába, ebből harmadszor a legjobb védekező játékosként. A BL budapesti négyes döntője előtt az esélyekről is kérdeztük.

Budapest | Ahol Eduarda Amorim áll egy védőfalban, ott nagyon nehéz áttörni. A győriek 32 éves balátlövője negyedszer került be a női kézilabda Bajnokok Ligája álomcsapatába, ebből harmadszor a legjobb védekező játékosként. A BL budapesti négyes döntője előtt az esélyekről is kérdeztük.

Óriási tapsot kapott a csapattársaktól, amikor kiderült, hogy ön lett az All Star-csapat legjobb védekező játékosa. Mit jelent önnek ez az elismerés?

Nagyon örülök neki, mert a célom mindig az, hogy a legjobb legyek. Jólesik, hogy elismernek, de ilyen remek csapatban könnyű dolgom is van. Úgyhogy köszönöm a lányoknak is.

Már lassan előre beírhatja a naptárába – május eleje: BL négyes döntő. Négy Final Fourral a háta mögött még mindig izgatott ilyenkor?

Persze, mindig jó itt lenni. Minden év új kihívást hoz. Az idei BL-szezonban két új csapat is eljutott a Final Fourig, ami szintén új motiváció. Én pedig szeretek trófeákat gyűjteni, úgyhogy most is nagyon motivált vagyok. Nyilván már más érzések vannak bennem, mint a legelején, akkor szorongás és idegesség is volt bennem. De ha már tapasztaltabb játékos vagy, akkor nagyobb önbizalommal, nyugodtan érkezhetsz ide.

A Győr négyszeres BL-győztesként jött Budapestre, és mindenki óriási favoritnak tartja. Ám egy ilyen tornát sosem egyszerű megnyerni...

Veszítettünk már úgy, hogy favoritnak tartottak, tényleg nem könnyű nyerni. A négyes döntő előtt már nincs értelme arról beszélni, melyik a jobb csapat – mind a négy gárdának, amelyik eljutott Budapestre, van esélye megnyerni a trófeát, és mind a négy csapat harcolni is fog ezért. Minden meccsnek más a dinamikája, ezért is fontos a jó felkészülés, és szerintem mi most nagyon felkészültek vagyunk.

A BL All Star-csapata Kapus: Katrine Lunde (Kristiansand) – 6206 szavazat Balszélső: Manon Houette (Metz) – 8693 Balátlövő: Anne Mette Hansen (Győr) – 10 787 Irányító: Stine Oftedal (Győr) – 7667 Beálló: Crina Pintea (Győr) – 9121 Jobbátlövő: Anna Vjahireva (Rosztov) – 7568 Jobbszélső: Jovanka Radicevic (CSM Bucuresti) – 8017 Legjobb védekező játékos: Eduarda Amorim (Győr) – 9936 Legjobb fiatal játékos: Háfra Noémi (FTC) – 6706 Edző: Emmanuel Mayonnade (Metz) – 5816

Az elődöntőben a norvég Vipers Kristiansand lesz az ellenfelük. Milyen mérkőzést vár?

Nagyon gyors csapatról van szó, ezért azt várom, hogy tempós meccs lesz, sok-sok góllal. Szerintem több gól fog esni a mi elődöntőkön, mint a Metz–Rosztov összecsapáson. A Vipers leginkább a két tapasztalt játékosára, a kapus Katrine Lundéra és a jobbátlövő Linn Jorum Sullandra fog támaszkodni. Ha Lunde jó napot fog ki, az jócskán megnehezítheti a dolgunkat. A többiek elég fiatalok, ami hátrányt is jelenthet számukra, mert először járnak itt, de előny is lehet, mert egyáltalán nem lesz rajtuk nyomás. De ha azzal a harciassággal és önbizalommal fogunk játszani, ahogy eddig, és ugyanazt a magas színvonalú kézilabdát fogjuk produkálni, mint eddig a szezonban, akkor be fogunk jutni a döntőbe.

Katrine Lundéval csapattársak voltak a Győrben, most ellenfelekként találkoznak. Ki lesz nagyobb előnyben?

Mindketten igyekezni fogunk kihasználni, amit a másikról tudunk, és túljárni a másik eszén.

Az idei szezonban Danyi Gábor vette át a Győr irányítását, miután Ambros Martín hat szezont követően Rosztovba távozott. Mi minden változott a csapatban ezután?

Minden! Nagyon különböző stílusa van a két edzőnek. Ez számomra is egy jó lehetőség volt, hogy megújuljak játékosként. Gábor főleg a támadásokra, gyors lerohanásokra helyezi a hangsúlyt, és ez a játékstílus illik is a csapatunkhoz, mivel nagyon gyorsak vagyunk. De a védekezésre kevésbé figyel, úgyhogy újra ki kellett találnom magamat, ez arra is jó volt, hogy egyénileg fejlődjek. Azt gondolom, eddig nagyon jól megy a közös munka.