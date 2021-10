Almási László: „Rendszeresen játszom, és a gólok is jönnek”

Almási László nagyszerű formába lendült az elmúlt hetekben. A cseh élvonalbeli Ostrava csallóközi támadója négy gólt szerzett az utóbbi négy bajnoki fordulóban, és a szlovák labdarúgó-válogatott oroszok és horvátok ellen készülő keretébe is behívták.

Mi minden fordult meg a fejében, amikor kiderült, hogy ott lesz a keretben?

Nagyon örültem a meghívónak. Úgy tudtam meg, ahogy a többiek: amikor nyilvánosságra hozták a hivatalos keretet. Az utóbbi két kerethirdetéskor már a tartalékok között szerepeltem, szóval nem ért teljesen váratlanul a meghívó. Az elmúlt hetekben jól ment a játék, bizakodtam, hogy erre végre sor kerülhet. Ugyanakkor nem streszszeltem miatta, úgy voltam vele, hogy ha jön meghívó, az jó, de ha nem, akkor van még időm.

Štefan Tarkovič szövetségi kapitány szerint pontosan egy ilyen testfelépítésű kilencesre van szüksége a csapatnak. Ez azért azt jelzi, hogy számít önre. Csalódna, ha végül nem kapna egy perc játéklehetőséget sem?

Nem lennék csalódott, nekem most az a legfontosabb, hogy ott vagyok, és az egy plusz, ha pályára is léphetek. Minden új lesz ott számomra, óriási játékosokkal edzhetek, és ennek már önmagában is nagyon örülök.

Ehhez a meghívóhoz kulcsfontosságú volt a remek forma. Hogy érzi magát Ostraván a pályán és azon kívül?

Ostraváról tudni kell, hogy több százezres város, van mit itt csinálni, sok helyre lehet járni. A focin kívül tehát jól érzem magam, ami pedig a focit illeti, sok szurkolónk van, több ezren járnak meccsre, nagy stadionja van a klubnak. Nagyon szuper minden, most jó pozícióban vagyunk a tabellán, rendszeresen játszom, és a gólok is jönnek.

A múlt héten megválasztották szeptember hónap legjobb játékosának a cseh bajnokságban. Mit jelent az ön számára egy ilyen egyéni díj?

Nyilván nagyon örülök egy ilyen díjnak, de a csapat a legfontosabb, és az, hogy minél tovább megtartsuk a jó helyezést a tabellán. Igaz, hogy még csak tíz forduló telt el, de úgy érzem, hogy nagyon jó úton haladunk.

Sikerült megtapasztalnia, hogy a cseh liga mennyivel erősebb a szlováknál?

Igen, a cseh liga sokkal erősebb, mint a szlovák, európai szinten is sokkal magasabban jegyzett. Azt lehet mondani, hogy minden egyes szempontból magasabb színvonalú. Fizikális szempontból nagyobb a kihívás, több a futás és több a párharc is. Magasabb a játékosok átlagéletkora, nincs annyi külföldi, a klubok inkább a hazaiakra támaszkodnak. Bár erősebb a cseh liga, de játszottam Rózsahegyen, és az a csapat szerintem bent tudna maradni a cseh élvonalban.

Féléves oroszországi légióskodáson van túl, miután a tavaszi szezont Groznijban töltötte. A szlovákokra épp az oroszok várnak vb-selejtezőn. Mit gondol róluk, illetve mennyi esélyt lát arra, hogy akár őket, akár a horvátokat meglepje a szlovák csapat?

Személyesen ugyan nem ismerek egy orosz válogatottat sem, de lesz néhány ismerős arc a csapatukban, akik ellen pályára léptem az alatt a fél év alatt. Az oroszokról tudni lehet, hogy harapós nemzet, agresszívan fociznak és sok párharc jellemzi a játékukat. Kemény játékosok alkotják a keretet, nem lesz egy könnyű meccs. Ami a horvátokat illeti, róluk is mindenki tudja, hogy milyen minőséget képviselnek. Nagyon várom ezt a két meccset, óriási tapasztalat lesz számomra, hiszen világklasszis játékosok ellen is pályára léphetek.