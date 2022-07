Adama Traoré is távozott az FC Barcelonától

A 26 éves spanyol csatár öt hónappal azután tér vissza Wolverhamptonba, hogy távozott az élvonalbeli angol klubtól, és csatlakozott a Barcához, ahol fiatalon játszott. A spanyol bajnokságban legutóbb ezüstérmes együttesben 21 meccsen jutott szóhoz, de nem szerzett gólt, és Xavi Hernández vezetőedzőnél nem tudott állandó kezdőjátékossá válni.

A Barcelona 30 millió euróért érvényesíthette volna a záradékba foglalt kivásárlási jogát, de nem élt ezzel a lehetőséggel.

Ugyancsak szombaton jelentették be, hogy Luuk de Jong, a 38-szoros holland válogatott labdarúgó is búcsúzott a Barcától, egyszersmind az őt kölcsönadó spanyol élcsapattól, a Sevillától is, és visszatért hazájába, ahol a PSV Eindhoven játékosa lett.