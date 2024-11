Ádám Martin távozik Görögországból

„Nagyon jó érzésekkel érkeztem a csapathoz, semmi rosszat nem tudok mondani az Aszteraszról. Minden adott volt, hogy közösen sikereket érjünk el, és bár valamiért ez nem sikerült, az élet megy tovább“ – idézte az MTI a görög klub honlapjáról Ádám búcsúját.

A 28-szoros válogatott csatár a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy „nem volt meg a kémia közte és a csapat között”. Ádám a következő napokban szeretne magára koncentrálni, nem akar nyilatkozni az ügyről, és a jövő héten akar foglalkozni a jövőjével. A fizimiskájáról is ismert támadó úgy érzi, hogy sosem volt még ilyen jó fizikai állapotban. A 30 éves futballista néhány hónapja még az ázsiai Bajnokok Ligájában szerepelt, és előző csapatától ugyan a dél-koreai bajnokság közben távozott, de az Ulszan aranyérmes lett, amiben még neki is volt szerepe. A játékos ezért is úgy gondolja, hogy a rossz ősze után is lesz lehetősége jó helyre igazolni.

Ádám, aki korábban játszott Kaposváron, a Vasasban, a Paksban pedig magyar gólkirály lett, a görög élvonalban nyolc bajnokin lépett pályára, gólt azonban csak a kupában szerzett, október 31-én duplázott a zákinthoszi APS ellen. A helyzetét nehezítette, hogy az Aszterasznál érkezése óta már a negyedik edző dolgozott, így hiányzott számára a stabilitás. Marco Rossi éppen a rossz formája miatt nem hívta be a hollandok és a németek ellen készülő válogatott keretébe a csatárt.