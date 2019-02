A világbajnok, az Ász, a Genk-szurkoló és az unatkozó – ilyen egy snookergála

Hát örömmel jelentem be, hogy félre lehet tenni ezeket a kifejezéseket, ugyanis a Budapesten megrendezett IV. Magyar Snooker Gála bebizonyította, hogy ez a sport egyre nagyobb népszerűségnek örvend itt, Közép-Európában is. Szóval, igen, kedvelem a snookert, és ennek ellenére köszönöm, jól érzem magam!

A sportág krémje

A IV. Magyar Snooker Gálára a rendezők emelték a tétet, és az eddigiektől eltérően négy topjátékost is sikerült elhívniuk a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokba.

Ráadásul nem kis neveket, hanem a sportág krémjét. Mind a négyen ott vannak a top 16 játékos között. A két fiatal, a 27 éves Jack Lisowski a 16., a nála négy évvel fiatalabb belga Luca Brecel a 15. A nagy öreg, a 2015-ben világbajnokságot nyert Stuart Bingham a tizenkettedik, és az est abszolút sztárja, a sportág fenegyereke, akit általában csak úgy konferálnak fel a snookerasztalhoz, hogy az „Ász a pakliban”, Judd Trump az ötödik helyen van a világranglistán.

A szervezők tehát kitettek magukért. A snookerkedvelők számára ezek a nevek olyanok, mintha egy focirajongóknak megemlítenék Hazard, Suárez vagy Marcelo nevét. Nem is csoda hát, hogy a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok mindkét előadásra színültig megtelt, amire eddig még nem volt példa az előző három gála során egyszer sem. 1400 néző látta a délutáni és az esti előadást is. A játékosok pedig megszolgálták a bizalmat, zseniális lökések mellett ízléses humorukkal is szórakoztatták a közönséget.

A 1,5 tonnás asztal

Ráadásul Petur András remek házigazda volt, közvetlen és viccesen csipkelődő volt a játékosokkal, akik vették a lapot, és ugyanolyan hangnemben válaszoltak is neki. Ráadásul több jó sztorit is megosztottak a nézőkkel az est folyamán, ugyanis Petur egész végig ott volt a közelükben, és a játékok között folyton szóval tartotta őket.

Az első lökések előtti bemutatás alkalmával Bingham elárulta a nézőknek, hogy egyetért azokkal, akik olyannak tartják, mint a jó bort, vagyis azt gondolják, hogy minél idősebb, annál jobb lesz. Azt is megtudhattuk, hogy megvásárolta azt az asztalt, amelyen 2015-ben vb-t nyert Shaun Murphy ellen, és most azon edz az otthonában. Apropó, asztal. Azt tudták, hogy a 3,6 méter hosszú és 1,8 méter széles snookerasztal 1,5 tonnát nyom? Nem is bírta el a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok padlója. Megrogyott alatta, és ezért késő éjjelig dolgoztak azon, hogy az asztal végül vízszintesbe kerüljön.

Siessen már, bíró sporttárs

A kis kulisszatitok után shotout versennyel kezdődött a gála. Ebben a játékban egy frame maximum 10 percig tart, a játékosoknak pedig az első 5 percben 15, a második 5 percben pedig 10 másodpercük van a lökésre. Ez azért érdekes, mert van, hogy egy-egy nehezebb lökés előtt 1–1,5 percet is gondolkodnak a játékosok egy versenyen.

Ennek ellenére a legnehezebb dolga mégis Palásti Péter játékvezetőnek volt a színes golyók visszarakásánál, hiszen többször is körbe kellett futnia az asztalt, hogy időben visszarakja a golyókat a posztóra, és ne rabolja a játékosok értékes másodperceit. Ki is pirult rendesen a meccsek végére.

Az első ilyen játszma Trump és Brecel között zajlott, amit a belga nyert, így ő jutott a döntőbe. Mikor Brecel győzelme biztossá vált, Stuart Bingham látványosan vigasztalni kezdte Trumpot. Pár perccel később már saját magát ünnepeltette látványosan a Lisowski elleni összecsapáson. Látszott, hogy Stuart Bingham és Judd Trump nem először van ilyen bemutatóesten, önfeledten szórakoztatták a közönséget és magukat, az asztalnál pedig olyan lökéseket villantottak, amilyeneket egy-egy kiélezett szituációban nem engedhetnek meg maguknak. Az pedig csak hab volt a tortán, hogy ezen lökések nagy százalékban be is jöttek nekik. Így láthattunk többfalas pirosakat, milliméterre pontos pozícionálásokat és zseniális biztonsági lökéseket is.

A két jóbarát, Judd Trump és Jack Lisowski - Facebook-fotó

Juhász és Tőzsér

Ugyanakkor Lisowski és Brecel kicsit nehezebben oldódott fel. A belga idővel ugyan belejött, mind a lökésekbe, mind a bohóckodásba, de Jack Lisowskin az est vége felé, amikor hagyományos meccset vívtak egymással a játékosok, már látni lehetett, hogy unja magát.

Végül a shotout versenyt Bingham nyerte, a döntőben Luca Brecelt győzte le. A belga a döntő után elárulta, hogy ugyan először jár Budapesten, illetve Magyarországon, de egyáltalán nem ismeretlenek számára a magyar emberek. Nagy focirajongó, Genk-szurkoló, így nagyon is ismerősen cseng számára Tőzsér Dániel neve, aki a klubban focizott. Azt is elmondta, hogy mindig is csodálta a rivális Anderlecht egy bizonyos hátvédjének, Juhász Rolandnak a játékát. Valószínűleg Brecel ekkor kezdte igazán elengedni magát, mert az a miniinterjú egész hosszúra sikerült. Megemlítette még, hogy fiatalabb korában 10–12 órát is edzett egy nap, de mára visszavett a tempóból, és beéri napi 3–4 órával. Továbbá azt is ecsetelte, hogy Belgiumban már megismerik az utcán, de egyelőre még nem vált zavaróvá számára a rajongók kitüntetett figyelme.

Országos cimborák

A második játék a colours clearance volt, aminek a lényege, hogy az asztalon csupán a színes golyók vannak fent, de nem a saját pozíciójukban. A játékosoknak viszont az eredeti sorrendben (sárga, zöld, barna, kék, rózsaszín, fekete) kellett időre a lyukba lökniük, mindezt háromszor kísérelhették meg. Brecelnek és Binghamnek egy értékelhető kísérlete sem volt, sőt, a világbajnoknak nagyon nem feküdt ez a játék, a délutáni előadáson sem sikerült egyszer sem letakarítani az asztalt. Csóválta is mérgesen a fejét, amiből azért kiderült, hogy ha nem is veszik véresen komolyan, de azért odateszik magukat még egy ilyen bemutatóesten is.

Jack Lisowski talán az egész est folyamán ebben a pár percben volt a legaktívabb, kétszer is sikerült letakarítania az asztalt, a legjobb ideje 48,24 másodperc volt. Az utolsó, fekete golyót úgy lökte le, hogy még lassan ugyan, de gurult a fehér golyó, volt is üdvrivalgás a csarnokban. Lisowski fülig mosollyal foglalt helyet, ám Trump gyorsan az arcára fagyasztotta a mosolyt. Neki is kétszer sikerült letakarítani az asztalt, mindkétszer jobb idővel (44,96 és 42,01), mint Lisowskié. Trump harsány ökölrázással dörgölte Lisowski orra alá a győzelmét. Persze nem volt harag, hisz a két játékos nagyon jó barátságban van. A kollégiumban például egy szobában laktak, és azóta is töretlen a barátságuk. Nagyon sokat edzenek egymással, és Trump nevetve azt is elárulta, hogy Instagramon küldenek egymásnak szeretet-üzeneteket.

Az est fénypontja

Az est második felében szokványos mérkőzésekre került sor. Brecel Lisowskival vívta az első meccset. Itt már kevesebb volt a humor. Gála ide vagy oda, Brecel minden idegszálával a lökésekre koncentrált, meg is nyerte azt. Lisowskit pedig már kritizáltuk egy kicsit feljebb, úgyhogy itt már nem tennénk.

Az est fénypontja a két nagyágyú, Bingham és Trump meccse volt. Ők sem tudták itt sem levetkőzni profi mivoltukat, de nekik sikerült a szórakoztatásra is figyelni. Négyük közül kétségkívül Bingham volt a legnagyobb bohóc, a szó legjobb értelmében. Piros golyót kellett löknie, de csak nem tudta eldönteni, pontosan hogyan is legyen a lökés, mire a nézőtérről jött a vicces bekiabálás: The red ball, Stuart. Mire feltartott hüvelykujjal jelezte, hogy jó az ötlet. A következő ilyen bekiabálásnál fülig mosollyal az arcán már a snookerdákóját is felkínálta. Végül – talán a nézőtérről érkező segítségnek köszönhetően – ő nyerte meg a meccset.

Jó előjel

Az este zárásaként mind a négyen elmondták, mennyire jól érezték magukat Budapesten. „Szuper élmény volt. Ráadásul jó előjel lehet számomra, hogy a 2017-es világbajnok, Mark Williams is itt volt két évvel ezelőtt a gálán, és aztán meg is nyerte a világbajnokságot. Emellett fontos számomra, hogy új országokat és új kultúrákat ismerjek meg” – mondta Trump a gála végén. Hozzátette, hogy a bemutató után még a többiekkel körülnéznek a budapesti éjszakában. Mire Stuart Bingham mosolyogva visszakozott, hogy ő már öreg az ilyen dolgokhoz, ráadásul holnap már a fia várja, ki kell pihennie magát.

Petur András még figyelmeztette a jelenlévőket, hogy már tervben van az V. Magyar Snooker Gála is, egyelőre ugyan konkrét időpont és játékosok nélkül. Azt már mi tesszük hozzá, hogy ha a következőre is sikerül ilyen színvonalas bemutatóestet összehozniuk a szervezőknek, akkor megéri rá akár hosszabb időt is várni.