A Tottenhamé az Audi-kupa

Az idei Audi-kupa megmutatta, hogy Madridban továbbra sincs minden rendben, ugyanakkor láthattuk azt is, milyen félelmetes lesz a Real, ha Hazard, Isco és Benzema egy hullámhosszra kerül.

Miután az Audi-kupa első napján a Tottenham 1:0-ra verte a Realt, a Bayern pedig 6:1-re a Fenerbahcét, a második napon a bronzmeccs és a döntő volt programon. A veszte-sek csatájában a Fenerbahce – amely egyébként siralmas szezont futott, a török bajnokságban csak a jó hajrának köszönhetően mozdult el a kiesés közeléből – egyáltalán nem ijedt meg a királyi gárdától: bátor támadójátékának köszönhetően egy óra alatt három gólt lőtt, igaz, a szellős védekezésnek köszönhetően kapott is hármat. A Zidane vezette Real jól érezhetően továbbra sincs formában – bár Benzema megtalálta a góllövőcipőjét, és öröm volt nézni, ahogy Isco és Hazard kitalálták egymás gondolatait, de a hátsó alakzat ismét leszerepelt: Marcelo nem akart, Odriozola pedig nem tud védekezni. Casemiro hiánya szembetűnő volt, és az volt az érzésünk, hogy ebbe a csapatba James Rodriguez is gond nélkül beférne. A Real játéka csak akkor nyugodott meg igazán, amikor a 73. percben pályára lépett Luka Modric, de a gyenge védelmek az utolsó percig garantálták az izgalmakat – szurkolói szempontból a meccs fantasztikus volt, de az edzők ezt egészen biztosan máshogy látták. A törökök a 70. percre elkészültek az erejükkel, a Real ezután végül könnyen, 5:3-ra nyerte a bronzmeccset, de a helyzetek alapján akár 10:6 is lehetett volna a vége.



A döntőben ezek után kiábrándító első félidőt láthattunk – Niko Kovac fél tucat zöldfülűt küldött a pályára, a Bayern pedig sokáig egyetlen értelmes támadást sem tudott levezényelni a Spurs ellen – a fiatalok közül egyelőre csak a 42-essel játszó új-zélandi Singh teljesítménye volt meggyőző. A Tottenham megelégedett azzal, hogy járatta a labdát, Lamela pedig a vezetést is megszerezte az angoloknak. A második félidőben Eriksen is betalált, ekkor Kovac belenyúlt a meccsbe és pár perc alatt delíriumból extázisba került az Allianz Arena: pályára lépett Alaba, Tiago, Renato Sanches, Müller, Lewandowski és Coman, a Bayern pedig iszonyatos nyomás alá helyezte a Spurs kapuját. Előbb a nyáron a Hamburgból igazolt, mindössze 19 éves Arp szépített, majd Alfonso Davies egyenlített egy gyönyörű góllal. A Bayernnek ezután hiába volt gyakorlatilag kétpercenként gólhelyzete, a harmadik találat csak nem akart becsusszanni, így jöhettek a büntetők. A 11-eseknél csak a hetedik körben született döntés: Boateng hibázott, így a bajorok sorozatban harmadszor sem tudták otthon tartani a trófeát.

Messzemenő következtetéseket ugyan nem érdemes levonni egy félkészülési tornáról, de a Bayernnek – jól erősítő Dortmund ide vagy oda – érezhetően jó esélye van a német bajnoki cím megvédésére. Aggasztó hír lehet Niko Kovac vezetőedző számára, hogy a kétnapos torna alatt Comant és Gnabryt is elvesztette sérülés miatt, de ez talán csak megélénkíti a bajorok érdeklődését a Manchester City kiválósága, Leroy Sané felé, aki már jelezte Guardiolának: örülne, ha elengednék őt Münchenbe. A Real Madrid viszont már nagyobb rejtély: Zidane fejében valószínűleg nagyon sok a kérdőjel a szezon kezdete előtt, elsősorban csapata védelmét illetően.