A Slavia nyerte a Cseh–szlovák Szuperkupát

A szlovák és a cseh kupagyőztes összecsapásán Souček a 40. percben szerzett vezetést a vendégeknek, majd a Slavia csapatkapitány a 61. percben is betalált, tíz perccel később pedig a csereként beállt Hušbauer állította be a végeredményt.

Ez volt a második hivatalos Cseh–szlovák Szuperkupa-döntő, 2017-ben Uherské Hradiště adott otthont az első kiírásnak, amelyben a Zlín tizenegyespárbajban győzte le a pozsonyi Slovant. Tavaly elmaradt a mérkőzés, mert a pozsonyi Slovannak és a prágai Slaviának a Pasienky-stadionban kellett volna játszania egymás ellen, de a rendőrség közölte, nem tudja garantálni a résztvevők biztonságát.

Az idei Cseh–szlovák Szuperkupa-meccset eredetileg a dunaszerdahely MOL Arénában kellett volna játszani, de a rendőrség megjegyzéseit figyelembe véve a szervezők átértékelték a helyszínválasztást, így a nagyszombatiak végül hazai pályán játszhattak.

A Spartakban egyébként csereként pályára lépett Kelemen Marko is, aki a DAC-ból igazolt a piros-feketékhez.

„Erős ellenfél ellen játszottunk, nem meglepő, hogy az elmúlt szezonban remekeltek az Európa-ligában, a Sevillával és a Chelsea-vel is felvették a versenyt. Egy-egy támadásba hét-nyolc játékosuk is bekapcsolódik, így nem egyszerű ellenük futballozni – értékelte a találkozót Ricardo Chéu, a nagyszombatiak portugál vezetőedzője. – Nem játszottunk rossz meccset, de ráfizettünk a tapasztalatok hiányára. Új csapatot építünk, sok fiatal játékos most először játszott ezen a szinten. Még időre van szükségünk.”

Jindřich Trpišovský, a Slavia vezetőedzője elégedett volt a mérkőzés után: „Megérdemelten nyertünk, az első húsz perc után, amikor még lassabbak voltunk a hosszú buszozás után, egyre javult a teljesítményünk. Jó főpróba volt ez a bajnokságra, szép stadionban, nagyszámú nézősereg előtt játszhattunk. Örülök, hogy ez a meccs a felkészülés kicsúcsosodása lett.”