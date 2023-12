A nagymegyeri veterán súlyemelők 75 érme

Lengyelországi éremmérlegük 2 arany, 1 ezüst és 2 bronz. Elfogadható helytállás?

Csapatvezetőként már elvártam a fiúktól az ilyen szereplést, s az eredmények is azt mutatják, sikeresek voltunk. Ehhez rögtön hozzáteszem, hogy egyik legfiatalabb versenyzőnk, Dingha Roland harmadik helyével megszerezte Nagymegyer 75. Európa- és világbajnoki érmét.

Megály János első vb-címét nyerte, s rögtön duplázott, hiszen a 81 kiló mellett az M60-as kategória abszolút sorrendjében is első lett. Hogyhogy ilyen jól ment a kétszeres Európa-bajnoknak?

Annyi éves, amennyi, vagyis elmúlt hatvan. Életében olyan időszak jött, hogy van ideje sokat edzeni. Ő a legbecsületesebb az összes veteránom közül. Vagyis minden edzésen ott van, és elvégzi a kemény munkát. Soha nem panaszkodik, fáradtságról nem szokott beszélni. És mindezt szerencsére sérülésmentesen tudja hozni, amivel abszolút kivételesnek számít köztünk.

Juhász Lászlónak két évvel ezelőtti vb-aranya után ezúttal ezüst jutott. Mi hiányzott elsőségéhez?

Lakásból családi házba költözött, s onnantól kezdve alig tudott edzésre járni, mert belemélyedt új otthona átalakításába. Ez elvitte a vb-címét is, őt ugyanis nehéz megverni, ha rendesen felkészül. Megígérte, ha elkészül a házzal, újra edzésbe áll.

Mezei Tibor háromszoros világ- és hétszeres Európa-bajnokként csak bronzot szerzett. Ez kellemetlen meglepetés?

Engem annyira nem lepett meg. Arra is gondoltam, hogy nem tudja majd befejezni a versenyt. Nagyon elfoglalt mostanában, de megígérte, hogy december közepétől nyugdíjba megy, és utána újra edzésbe áll a kedvemért, s onnantól kezdve nem a harmadik helyért fog harcolni, hanem újra az elsőért. A vb-felkészülés során mindannyiunkat megviselt a nagyon meleg nyár. Olyankor nehéz arra rászánnia magát az embernek, hogy 35 fokos edzőteremben még tornázzon is. Ha kinyitja az ablakot, azért nem jó, ha becsukja, nincs levegő, ha a klímát elindítja, akkor megfázik...

Dingha Roland első érmét, szintén bronzot gyűjtött be a világversenyen. Számoltak azzal, hogy felérhet a dobogóra?

Abszolút nem. Hatodik helyéért is minden további nélkül kalapot emeltem volna neki. Végül többszörit is megérdemelt. Fiatalon emelt, aztán átment bokszolni, majd sokéves kihagyás után néhány esztendeje tért vissza a tárcsák világába. Becsületesen tornázik, nagy darab, erős emelő. Számunkra meglepetés volt wieliczkai helytállása. Mások is indultak sorainkból, de érem nélkül végeztek.

Nem csak a világbajnokság volt a versenynaptárukban 2023-ban. Hol mindenhol hallattak magukról?

Pódiumra léptünk a veteránokkal a nagymegyeri ligás csapatokban is. Sikerült megrendeznünk idén az öregfiúk kilencedik versenyét városunkban. Idehaza is, meg a cseh veterán ligában – ahonnan korábban sorra hoztuk az elsőségeket – egy lengyel klub előzött meg bennünket. Ezúttal ők voltak a jobbak.