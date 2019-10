A Ludogorec hazai pályán ütötte ki a Fradit

Bolinak két nagy helyzete is volt, ám gólt szerezni egyikből sem tudott (Fotó: Somogyi Tibor)

Még minden szurkoló el sem foglalta a helyét a lelátókon, máris jött a hidegzuhany az amúgy is hideg estében. Egy mutatós támadás végén Jody Lukoki egy hajszálpontos, szélről beérkező labdát baskolt be a hálóba. Dibusz még belekapott a labdába, de hárítani nem tudott — 0:1. Összesen 39 másodperc telt el a mérkőzésből.

A következő érdekesebb mozzanat az volt, amikor Cicinho futott alá Dibusz kirúgásának, amiből Tokmac indult meg a szélen, a beadását a védők tisztázták, ám a kipattanó Sigér elé pattant, aki rálőtte, de a blokkolták a lövését. Ez volt a Fradi első lehetősége.

Ismét Tokmac beadás, de erről meg Boli feje marad le centikkel.

Lovrencsics oldaláról a vendég Negyalkov rendre veszélyesen ível be. A 26 percben is így tett, amikor két Ludogoreci támadó is veszélyeztetni tudott egymás után.

A 31. percben aztán Isael remekül indította Tokmacot, ám a Fradi tizese az ellenfél tizenhatosán belül belevezette a labdát a védőbe. Ebben bizony több volt.

A 35. percben a meccs legnagyobb helyzete marad ki. Lovrencsics szépen tekert be középre, a labdáról megint Boli maradt le centikkel, ezúttal lábbal. A félidő végére felébredt a Ferencváros, ezúttal Tokmac lőtt Iliev kapuja fölé. Jody Lukoki lövését a túloldalon Frimpong blokkolta. Fradi gól helyett azonban ismét a bolgárok találtak be, a középhátvéd, Rafael Forster szabadrúgásból pókhálózta ki a jobb felső sarkot. Óriási gól volt — 0:2.

A félidő végén váratlan kiállítás borzolta a kedélyeket. Dragos Grigore egy elsőre nem túl durva szabálytalanság után megkapta a második sárga lapját, és mehetett zuhanyozni. A pályán mindenki meglepődött, amikor villant a piros, talán még maga Bartosz Frankowski játékvezető is.

A második félidő első öt percében a saját kapuja előtt tartotta a Fradi a vendégeket, de komoly lehetőséget nem tudott kialakítani.

Ziccerig játszotta a helyzetet a Ferencváros, Boli adott remek labdát Tokmacnak, aki viszont nem tudta elgurítani a kapus mellett. Gyenge lövés volt. Az 58. percben megint Tokmac került nagy helyzetbe, de megint nem volt erő a lövésében, Iliev kapus kipaskolta, a kipattanóra pedig nem érkezett hazai játékos. Ha Tokmac picit életerősebb lövéséket eresztett volna el könnyen kiegyenlíthetett volna a Fradi.

A Ludogorecnek hosszú idő után sikerült kijönni a saját kapuja előteréből, el is jutottak egy szögletig. Amiből Rafael Forster, a középhátvéd megszerezte második gólját a mérkőzésen — 0:3.

Nagy Ferencváros helyzet volt rá a válasz: Zubkov fejelte le a labdát Szignyevicsnek, de ő a kapusba lőtte a labdát, és les is volt. Csak nem akart megszületni a Ferencváros becsületgólja.

Zubkov Isaelnek tette oda a labdát, aki sarokkal passzolt Szignyevicshez, aki belerondított ebbe a szép támadásba, csúnyán a kapu fölé lőtt. A három perces hosszabbításban még volt egy megpattanó Isael lövés, és egy Skvarka helyzet, de a becsületgól nem jött össze a Fradinak.

Így ebben a szezonban nem sikerült harmadszor legyőznie a Ferencvárosnak a Ludogorecet. A vereségével pedig lecsúszott a H csoport 3. helyére. A négyest a Ludogorec vezeti 6 ponttal, és 8:1-es gólaránnyal. Az FTC legközelebb október 24-én a CSZKA Moszkva otthonában lép pályára.